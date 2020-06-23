Подозреваемого в убийстве "Сармата" отпустили отдохнуть на море: как он это объясняет
Суд временно изменил меру пресечения для Евгения Бродского, чтобы он мог отдохнуть у моря. Его обвиняют в организации убийства ветерана Виталия Олешко "Сармата". Сам бизнесмен признается, что не понимает резонанса вокруг него, а решение суда считает "нормальным".
Это нормально – отдохнуть несколько дней летом у моря, отметил сам Евгений Бродский в комментарии "Громадському".
Важно Подозреваемого в убийстве ветерана "Сармата" отпустили на отдых к морю
Я не понимаю такого резонанса. Было обращение в суд. Я просил это для оздоровления детей, ведь у меня есть малолетний ребенок. Летом это нормальное привычное явление,
– объяснил подозреваемый.
Он подчеркнул, что уже более года находится на ночном домашнем аресте. Днем он работает, а вечером – постоянно дома. Бизнесмен уверяет, что ни разу не нарушал меру пресечения.
"Я хочу доказать свою невиновность. Я в ней уверен, а время это все докажет", – заверил Евгений Бродский.
Суд временно отпустил Бродского: коротко
- Для этого Евгению Бродскому не отменяли и даже не ослабляли меру пресечения. Суд лишь изменил место ночного ареста – из квартиры в Днепре на базу отдыха возле моря.
- Против такого решения выступили собратья убитого Виталия Олешко. Сейчас они голодают под Офисом Президента Украины, а часть из них даже стали свидетелями убийства собрата и задерживали убийцу.
- Ветераны уверяют, что истинной целью для Бродского была встреча с другими фигурантами дела. Их перед этим суд тоже отпустил.