Суд временно изменил меру пресечения для Евгения Бродского, чтобы он мог отдохнуть у моря. Его обвиняют в организации убийства ветерана Виталия Олешко "Сармата". Сам бизнесмен признается, что не понимает резонанса вокруг него, а решение суда считает "нормальным".

Это нормально – отдохнуть несколько дней летом у моря, отметил сам Евгений Бродский в комментарии "Громадському".

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Я не понимаю такого резонанса. Было обращение в суд. Я просил это для оздоровления детей, ведь у меня есть малолетний ребенок. Летом это нормальное привычное явление,

– объяснил подозреваемый.

Он подчеркнул, что уже более года находится на ночном домашнем аресте. Днем он работает, а вечером – постоянно дома. Бизнесмен уверяет, что ни разу не нарушал меру пресечения.

"Я хочу доказать свою невиновность. Я в ней уверен, а время это все докажет", – заверил Евгений Бродский.

Суд временно отпустил Бродского: коротко