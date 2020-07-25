Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко под псевдо Сармат, оставили под домашним арестом. Ранее ветераны батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента, чтобы четырех обвиняемых вернули в СИЗО.

Об этом написал боевой собрат погибшего Андрей Маджар на своей фейсбук-странице. Ранее Подозреваемого в убийстве "Сармата" отпустили отдохнуть на море: как он это объясняет Он отметил: "Убийц и организаторов казни Сармата оставили под домашним арестом! Государство Украина не способна защитить свой народ от мафии!" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3210085 Что этому предшествовало Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко – "Сармата" – 30 мая суд отпустил под домашний арест .

об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко – "Сармата" – . Речь идет о Михаиле Сигиде, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Влидимиренкове.

После освобождения подозреваемых семь ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.

под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест. В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе. 24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский . Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых.

. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

Собратья убитого "Сармата" голодали 24 дня – до 2 июля. За это время их количество возросло с семи до девяти – к ним присоединились и другие собратья.

Тогда прокуратура пообещала выполнить их требования по ходатайству об аресте подозреваемых, а собратья "Сармата" прекратили голодовку. Дело об убийстве "Сармата": коротко Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства.

Олешко убили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Его застрелили из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.

В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО.

Они входили в состав преступной группировки из Днепра.

Весной 2019 года дело убийства Олешко объединили с другим делом – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018 года.

В суд дело пошло 28 июля 2019 года.