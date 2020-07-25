Подозреваемых в убийстве Сармата оставили под домашним арестом
Лиц, подозреваемых в убийстве ветерана Виталия Олешко под псевдо Сармат, оставили под домашним арестом. Ранее ветераны батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента, чтобы четырех обвиняемых вернули в СИЗО.
Об этом написал боевой собрат погибшего Андрей Маджар на своей фейсбук-странице.
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Он отметил: "Убийц и организаторов казни Сармата оставили под домашним арестом! Государство Украина не способна защитить свой народ от мафии!"
Что этому предшествовало
- Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Виталия Олешко – "Сармата" – 30 мая суд отпустил под домашний арест.
- Речь идет о Михаиле Сигиде, Николае Ломаке, Александре Обухове и Максиме Влидимиренкове.
- После освобождения подозреваемых семь ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.
- В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе. 24 июня к ветеранам вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых.
- Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
- Собратья убитого "Сармата" голодали 24 дня – до 2 июля. За это время их количество возросло с семи до девяти – к ним присоединились и другие собратья.
- Тогда прокуратура пообещала выполнить их требования по ходатайству об аресте подозреваемых, а собратья "Сармата" прекратили голодовку.
Дело об убийстве "Сармата": коротко
- Виталий Олешко "Сармат" был активистом и ветераном боевых действий на Донбассе, участником "Самообороны Бердянска" во время Революции Достоинства.
- Олешко убили 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друзей. Его застрелили из охотничьего ружья во дворе отеля "Атмосфера", который активист построил собственноручно, и где жил.
- В убийстве подозревают бывших членов батальона "Торнадо", жителей Днепра, тоже участников АТО.
- Они входили в состав преступной группировки из Днепра.
- Весной 2019 года дело убийства Олешко объединили с другим делом – о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018 года.
- В суд дело пошло 28 июля 2019 года.