Впрочем, вряд ли европейские войска смогут гарантировать Украине безопасность, об этом 24 Каналу сказал эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он назвал два действенных механизма для обеспечения безопасности от России.

Интересно Доступ США к украинским ископаемым – это часть гарантий безопасности, – Кэллог

Надежные варианты для защиты Украины от России

В Европе нет 100 тысяч войск. Сейчас европейские страны способны обеспечить лишь до 25 тысяч военнослужащих. Для того чтобы поставить в строй 100 тысяч европейцев, нужно по крайней мере полтора – два года.

Французы и британцы могут наскрести разве что по 20 тысяч и то при условии, если Великобритания выставит всю свою свободную армию, а Франция заберет весь иностранный легион из Африки,

– отметил Свитан.

По его словам, европейские войска можно будет использовать как миротворческие силы на тысячу километров границы между Украиной и Беларусью, где никто не будет открывать огонь. Однако 100 тысяч европейских войск – это не гарантия безопасности для Украины. Механизмы безопасности надо искать внутри страны, ведь все остальное – Будапештский меморандум.

Важно! В администрации Трампа допускают размещение войск США в Украине, но при условии, что Киев передаст Штатам 50% собственности на редкоземельные минералы. В Вашингтоне могут рассмотреть возможность размещения своих войск в Украине для охраны минералов.

"Надежная гарантия безопасности – сильные Вооруженные Силы Украины. Мы должны усилить свою армию, собрать и поставить в строй 300 тысяч – 1% от населения – мотивированных и профпригодных бойцов. 99% населения не должны заниматься военными делами и тогда в обществе будет взаимопонимание", – сказал военный эксперт.

Кроме Вооруженных Сил, механизм защиты Украине может дать ядерный зонтик, но для этого надо восстанавливать арсенал ядерного оружия. Вступление в программу НАТО по ядерному обмену Nuclear Sharing могло бы помочь нашей стране быстро восстановить свой ядерный статус.

Nuclear Sharing – программа Североатлантического альянса, которая является частью ядерного сдерживания. В рамках этой программы НАТО предоставляет ядерные боеголовки государствам-членам, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие есть в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Впрочем, пока на территории Украины продолжаются боевые действия, то в НАТО наша страна не вступит. Поэтому, Свитан считает, что надо запускать программу по производству своего ядерного оружия.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что альтернативой членства Украины в НАТО может стать только ее максимальное вооружение, включая ядерное оружие. Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил предоставления Украине ядерного оружия. По его словам, это зависит от решения Дональда Трампа.