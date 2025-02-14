Ранее президент Зеленский заявлял, что альтернативой членства Украины в НАТО может стать лишь ее максимальное вооружение, в том числе и ядерным оружием. В Пентагоне ответили, что об этом думают, передает 24 Канал со ссылкой на Breitbart News.

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Может ли Вашингтон передать Украине ядерку

В комментарии изданию Пит Гегсет не исключил предоставления Украине ядерного оружия. Министр обороны подчеркнул, что это зависит от решения Дональда Трампа.

Я здесь не для того, чтобы объявлять что-то открытое или нерассмотренное. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и составитель соглашений,

– сказал чиновник.

Он пояснил, что его задача заключается в том, чтобы помочь установить определенные условия, которые могли бы сделать мирное соглашение более вероятным.

Напомним, что Гегсет также заметил, что "освобождение всей оккупированной Россией территории Украины "является нереальной целью". Такого же мнения придерживается и сам Дональд Трамп. Он в последнем из заявлений допустил, что Украина может вернуть некоторые оккупированные территории, но не границы 2014 года.

Кроме того, президент США тоже не видит будущего Украины в НАТО. Он объяснил это позицией России.