Аналитик Стокгольмского центра исследований восточной Европы Андреас Умланд рассказал 24 Каналу, что Трамп уже неоднократно делал подобные скандальные заявления. Он напомнил о амбициях лидера США относительно Гренландии, Канады и Панамы.

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Громкие заявления Трампа

Андреас Умланд подчеркнул, что заявления Трампа, которые шокировали мир, в частности относительно желания купить, например, Гренландию или сделать Канаду 51 американским штатом, не стоит воспринимать буквально.

Это просто риторика. Я надеюсь, что это (отказ отвечать, является ли Украина полноценным субъектом переговоров – 24 Канал) также просто слова и политика Трампа будет другой. Однако то, что сказал лидер США и Пит Хегсет действительно плохо,

– заметил он.

Напомним, Глава Пентагона во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что возвращение Украиной всех оккупированных территорий является нереалистичной целью, а затягивание войны только приведет к новым жертвам. Он отметил, что приоритетом Дональда Трампа является прекращение боевых действий и достижения стабильного мира. Также Гегсет выразил сомнения относительно возможности вступления Украины в НАТО.

Дональд Трамп ранее также заявлял, что хочет вернуть средства, потраченные на помощь Украине, используя ее редкоземельные ресурсы. Он также предположил, что Украина может в будущем стать частью России, что соответствует риторике Кремля. На эти слова уже отреагировали в Москве, заявив, что якобы "значительная часть Украины хочет стать Россией".