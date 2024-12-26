Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в социальной сети Truth Social. Также республиканец вспомнил и за Панамский канал и Гренландию.

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Что говорил Трамп в своем рождественском поздравлении

Так, в своем рождественском поздравлении Трамп задел несколько тем. В частности, он высказался о Панамском канале, который якобы "незаконно эксплуатируют замечательные солдаты Китая". Трамп отмечает, США потеряли 38 000 человек при строительстве канала более 110 лет назад, а вкладывают миллиарды долларов в его обслуживание.

Трамп не обошел вниманием премьер-министра Канады Джастина Трюдо, указав, что присоединение страны к США принесло бы экономическую выгоду.

Если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги сократятся более чем на 60%, бизнес удвоится, а защита в военном плане будет на уровне, которого нет ни у одной другой страны,

– заявил он.

В своей публикации Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США. Он отметил, что местные жители якобы хотят видеть американское присутствие на острове. Новоизбранный президент сказал: "Они хотят, чтобы США были там, и мы будем".