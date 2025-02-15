Втім, навряд чи європейські війська зможуть гарантувати Україні безпеку, про це 24 Каналу сказав експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він назвав два дієвих механізми для убезпечення від Росії.

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Надійні варіанти для захисту України від Росії

У Європі немає 100 тисяч військ. Наразі європейські країни здатні забезпечити лише до 25 тисяч військовослужбовців. Для того, аби поставити у стрій 100 тисяч європейців, потрібно принаймні півтора – два роки.

Французи й британці можуть нашкребти хіба що по 20 тисяч й то за умови, якщо Велика Британія виставить усю свою вільну армію, а Франція забере весь іноземний легіон з Африки,

– зауважив Світан.

За його словами, європейські війська можна буде використовувати як миротворчі сили на тисячу кілометрів кордону між Україною та Білоруссю, де ніхто не відкриватиме вогонь. Однак 100 тисяч європейських військ – це не гарантія безпеки для України. Механізми безпеки треба шукати всередині країни, адже усе решта – Будапештський меморандум.

Важливо! В адміністрації Трампа допускають розміщення військ США в Україні, але за умови, що Київ передасть Штатам 50% власності на рідкісноземельні мінерали. У Вашингтоні можуть розглянути можливість розміщення своїх військ в Україні для охорони мінералів.

"Надійна гарантія безпеки – сильні Збройні Сили України. Ми повинні посилити свою армію, зібрати й поставити у стрій 300 тисяч – 1% від населення – вмотивованих та профпридатних бійців. 99% населення не повинні займатися військовими справами й тоді у суспільстві буде взаєморозуміння", – мовив військовий експерт.

Окрім Збройних Сил, механізм захисту Україні може дати ядерна парасолька, але для цього треба відновлювати арсенал ядерної зброї. Вступ у програму НАТО з ядерного обміну Nuclear Sharing міг би допомогти нашій країні швидко відновити свій ядерний статус.

Nuclear Sharing – програма Північноатлантичного альянсу, яка є частиною ядерного стримування. У межах цієї програми НАТО надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя є в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Втім, поки на території Україні тривають бойові дії, то до НАТО наша країна не вступить. Тож, Світан вважає, що треба запускати програму з виробництва своєї ядерної зброї.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що альтернативою членства України в НАТО може стати лише її максимальне озброєння, включно з ядерною зброєю. Очільник Пентагону Піт Гегсет не виключив надання Україні ядерної зброї. За його словами, це залежить від рішення Дональда Трампа.