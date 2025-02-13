Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника США з питань Росії та України в інтерв'ю Fox News.

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Що сказав Келлог про доступ до українських копалин для США

Кіт Келлог заявив, що створення "економічного партнерства", саме так він описав угоду про доступ до українських рідкісноземельних копалин, також "гарантує безпеку для України".

Вони (українці – 24 Канал) знають, що Сполучені Штати залучені економічно і що ми маємо економічний інтерес в Україні. Це ще одна частина гарантії безпеки для України, і вони повинні сприймати це саме так,

– додав він.

Спецпредставник Трампа сподівається, що протягом наступних днів Київ погодиться на пропозицію США, і сторони вийдуть на певну домовленість, яка закладе підґрунтя для майбутнього.

"Йдеться не про один – два долари. Йдеться про сотні мільйонів доларів потенціалу рідкісноземельних мінералів, які є тут, в Україні. Україна дуже, дуже багата на рідкісноземельні мінерали, і ми повинні цим скористатись", – вважає Келлог.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент під час візиту в Україну 13 лютого привіз до України попередній документ угоди про партнерство у видобутку корисних копалин. Вашингтон отримає ці рідкісноземельні копалини в обмін на допомогу Україні.

Бессент також наголосив, що угода про корисні копалини між Києвом і Вашингтоном може залишити Україні "щит безпеки" після закінчення війни з Росією. Він каже, що це частина фундаменту для ширшої мирної угоди.