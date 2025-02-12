На цьому американський міністр після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Які переваги угоди України зі США

Американський міністр заявив, що США та Україна мають "спільні цінності", "спільну безпеку", тому у Вашингтоні хотіли б і далі "переплітати спільну економіку".

Це важливий сигнал для світу, для російського керівництва, що ми об’єднуємося. І, збільшуючи наші економічні зобов’язання через партнерство з урядом і народом України, це забезпечить, щойно цей конфлікт закінчиться, довгостроковий щит безпеки для всіх українців,

– сказав Бессент.

На його думку, відповідна угода "відповідає баченню Дональда Трампа щодо швидкого вирішення цього конфлікту" і "дає подальші гарантії для українського народу щодо американської допомоги". Він каже, що це частина фундаменту для ширшої мирної угоди.

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що для України вкрай важливо, щоб військова підтримка США не припинялась. Він подякував Трампу "за його меседжі, що він буде підтримувати Україну і він хоче тільки зупинити цю війну".

До слова, також український президент під час зустрічі з міністром фінансів США зазначив, що його команді вже передали перший драфт стосовно видобутку корисних копалин та запевнив, що буде зроблено все для його швидкого підписання.