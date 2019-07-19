Вбивство Віталія Олешка "Сармата": замовити злочин могли два нардепи

Так, поліція викликала на допит у справі народного депутата Олександра Пономарьова. До речі, він, як і Олешко, родом із Бердянська.

Слідство викликає Пономарьова на допит у якості свідка. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Мустафа Найєм.

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За його словами, прокурори і друзі "Сармата" побічно або прямо натякали, що за вбивством стоять народні депутати і неофіційно навіть називалися прізвища.

Наскільки мені відомо, за однією з версій слідства, Олександр Пономарьов разом з ще одним народним депутатом Сергієм Валентіровим можуть підозрюватися в причетності до замовлення вбивства Віталія Олешка,

– наголосив Найєм.

Він додав, що обидва депутати зараз балотуються по мажоритарних округах в Запоріжжі від партії "Опозиційна платформа – За життя". Олександр Пономарьов – по 78 округу, а Сергій Валентіров – по 81 округу.

Нардепу Пономарьову вручили повістку у справі вбивства "Сармата": відео

Хто такий Олександр Олешко? Олешко з позивним "Сармат" був активістом з Бердянська та ветераном бойових дій Донбасі. У Бердянську працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався бізнесом. Був учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції гідності. У травні 2014 року Олешко записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.



Що відомо про його вбивство? Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому проживав.



У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", які є мешканцями Дніпра та колишніми учасниками АТО на Донбасі. Це – Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов та Максим Володимиренков. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував Віктор Власюк.



В організації вбивства підозрюють Михайла Сігіду. За даними слідства, саме Сігіда організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину, надавав їм зброю, гроші та авто, на якому підозрювані у злочині приїхали вбивати Олешка. Він перебуває під вартою.