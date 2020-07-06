Побратими Віталія Олешка голодували під Офісом Президента впродовж 24 днів, поки прокуратура не виконала їхніх вимог щодо підозрюваних у вбивстві. Після цього вдові вбитого ветерана і його побратимам почали присилати смс з погрозами.

Про це розповів один з голодувальників Тарас Костанчук. Відео опублікували на сторінці громадського об'єднання УБД "Сармат".

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Погрози надійшли дружині Віталія Олешка й самим побратимам, які голодували під офісом Володимира Зеленського. У цих смс погрожують або безпосередньо учасникам голодування, або ж натякають на їхніх дружин, дітей і інших членів сім'ї.

Тобі є що втрачати, тому закрийся і закрий рот "півнячій" команді. Спалю до ху*в і готель, і тебе. Думай про дочку. Більше попереджень не буде,

– мовить у смс для Тетяни Олешко.



Погрози на адресу Тетяни Олешко / скриншот з відео

Схожі повідомлення пізніше надійшли також деяким побратимам "Сармата", а також їхнім дружинам. У них автори "просять" мовчати, погрожуючи розправою.



Повідомлення з погрозами / скриншот з відео

Тарас Костанчук розповів, що через погрози побратими "Сармата" просто посеред ночі звернулися до керівника бердянської поліції. Тоді до свідків, що отримали погрози, направили патрулі правоохоронців.

"Сармат" ще за життя писав заяви в поліцію, що йому погрожують. Втім охорони так і не надали. Натомість вбивцям на перше ж прохання надали охорону. Цинізм суддів не має межі,

– заявив ветеран АТО.



Повідомлення з погрозами свідкам вбивства "Сармата" / скриншот з відео

Також про повідомлення з погрозами вже повідомили й Офіс генерального прокурора. Щоправда, побратими "Сармата" сумніваються, що буде бодай якась реакція.

Тарас Костанчук про погрози побратимам "Сармата": дивіться відео

Кого підозрюють у вбивстві "Сармата" й кого відпустив суд

Михайло Сігіда,

Євген Бродський,

Віктор Власюк – ймовірні організатори злочину,

Артем Матюшин,

Володимир Обухов,

Микола Ломака,

Максим Владимиренков.

Сігіду підозрюють в організації вбивства Олешка: він начебто організовував та координував дії виконавців, дав їм зброю, гроші та автомобіль. Обухов, як вважає слідство, був за кермом автомобіля, в якому й затримали зазначених вище чотирьох фігурантів у день вбивства Олешка.

Ломака ж керував іншим автомобілем, яким приїхав сам та привіз Матюшина до помешкання "Сармата" з метою вбивства останнього. Матюшин здійснив вбивство, кажуть слідчі, а потім пересів до іншого авто, у якому вже сиділи Обухов та Владимиренков.

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Для Євгена Бродського в червні суд вирішив змінити місце домашнього арешту. Все для того, аби він зміг на кілька днів поїхати відпочити на море. Втім побратими "Сармата" певні: він їздив зустрічатися з іншими фігурантами.

Наприкінці травня, перед рішенням по Бродському, суд звільнив з-під варти одразу чотирьох підозрюваних: Михайла Сігіду, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Владимиренкова.

Протест під офісом Зеленського