Жене и побратимам убитого "Сармата" начали присылать смс с угрозами: фото
Побратимы Виталия Олешко голодали под Офисом Президента в течение 24 дней, пока прокуратура не выполнила их требований в отношении подозреваемых в убийстве. После этого вдове убитого ветерана и его побратимам начали присылать смс с угрозами.
Об этом рассказал один из голодающих Тарас Костанчук. Видео опубликовали на странице общественного объединения УБД "Сармат".
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Угрозы поступили жене Виталия Олешко и самым побратимам, которые голодали под офисом Владимира Зеленского. В этих смс угрожают или непосредственно участникам голодовки, или же намекают на их жен, детей и других членов семьи.
Тебе есть что терять, поэтому закройся и закрой рот "петушиной" команде. Сожгу к ху*м и отель, и тебя. Думай о дочери. Более предупреждений не будет,
– говорится в смс для Татьяны Олешко.
Угрозы в адрес Татьяны Олешко / Скриншот с видео
Похожие сообщения позже поступили также некоторым побратимам "Сармата", а также их женам. В них авторы "просят" молчать, угрожая расправой.
Сообщения с угрозами / Скриншот с видео
Тарас Костанчук рассказал, что из-за угрозы собратья "Сармата" прямо посреди ночи обратились к руководителю бердянской полиции. Тогда к свидетелям, получивших угрозы, направили патрули правоохранителей.
"Сармат" еще при жизни писал заявления в полицию, что ему угрожают. Впрочем охраны так и не предоставили. Зато убийцам на первой же просьбе предоставили охрану. Цинизм судей не имеет предела,
– заявил ветеран АТО.
Сообщения с угрозами свидетелям убийства "Сармата" / Скриншот с видео
Также про сообщения с угрозами уже сообщили и в Офис генерального прокурора. Правда, побратимы "Сармата" сомневаются, что будет хоть какая-то реакция.
Тарас Костанчук об угрозах побратимам "Сармата": смотрите видео
Кого подозревают в убийстве "Сармата" и кого отпустил суд
- Михаил Сигида,
- Евгений Бродский,
- Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления,
- Артем Матюшин,
- Владимир Обухов,
- Николай Ломако,
- Максим Владимиренков.
Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.
Дубина же управлял другим автомобилем, на котором приехал сам и привез Матюшина к дому "Сармата" с целью убийства последнего. Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другой автомобиль, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.
К слову Голодовка сработала: судьями, отпустившими вероятных убийц "Сармата", займется ГБР
Для Евгения Бродского в июне суд решил сменить место домашнего ареста. Все для того, чтобы он смог на несколько дней поехать отдохнуть на море. Впрочем побратимы "Сармата" уверены: он ездил встречаться с другими фигурантами.
В конце мая, перед решением по Бродскому, суд освободил из-под стражи сразу четырех подозреваемых: Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.
Протест под офисом Зеленского
- После освобождения подозреваемых семь ветеранов батальона "Донбасс" объявили голодовку под стенами Офиса Президента. Они требуют вернуть обратно в СИЗО четырех обвиняемых, которых ранее суд освободил из-под стражи под домашний арест.
- В Украине начались акции в поддержку "сарматовцев", в частности, в Бердянске, Мелитополе, Запорожье и Мариуполе. 24 июня до ветеранов вышел президент Владимир Зеленский. Он пообщался с ними и записал имена судей и отпущенных подозреваемых. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.
- Побратимы убитого "Сармата" голодали 24 дня – до 2 июля. За это время их количество возросло с семи до девяти – к ним присоединились и другие. Тогда прокуратура пообещала выполнить их требования касательно ходатайства об аресте подозреваемых, а побратимы "Сармата" прекратили голодовку.