Побратимы Виталия Олешко голодали под Офисом Президента в течение 24 дней, пока прокуратура не выполнила их требований в отношении подозреваемых в убийстве. После этого вдове убитого ветерана и его побратимам начали присылать смс с угрозами.

Об этом рассказал один из голодающих Тарас Костанчук. Видео опубликовали на странице общественного объединения УБД "Сармат".

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Угрозы поступили жене Виталия Олешко и самым побратимам, которые голодали под офисом Владимира Зеленского. В этих смс угрожают или непосредственно участникам голодовки, или же намекают на их жен, детей и других членов семьи.

Тебе есть что терять, поэтому закройся и закрой рот "петушиной" команде. Сожгу к ху*м и отель, и тебя. Думай о дочери. Более предупреждений не будет,

– говорится в смс для Татьяны Олешко.



Угрозы в адрес Татьяны Олешко / Скриншот с видео

Похожие сообщения позже поступили также некоторым побратимам "Сармата", а также их женам. В них авторы "просят" молчать, угрожая расправой.

Сообщения с угрозами / Скриншот с видео

Тарас Костанчук рассказал, что из-за угрозы собратья "Сармата" прямо посреди ночи обратились к руководителю бердянской полиции. Тогда к свидетелям, получивших угрозы, направили патрули правоохранителей.

"Сармат" еще при жизни писал заявления в полицию, что ему угрожают. Впрочем охраны так и не предоставили. Зато убийцам на первой же просьбе предоставили охрану. Цинизм судей не имеет предела,

– заявил ветеран АТО.

Сообщения с угрозами свидетелям убийства "Сармата" / Скриншот с видео

Также про сообщения с угрозами уже сообщили и в Офис генерального прокурора. Правда, побратимы "Сармата" сомневаются, что будет хоть какая-то реакция.

Тарас Костанчук об угрозах побратимам "Сармата": смотрите видео

Кого подозревают в убийстве "Сармата" и кого отпустил суд

Михаил Сигида,

Евгений Бродский,

Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления,

Артем Матюшин,

Владимир Обухов,

Николай Ломако,

Максим Владимиренков.

Сигиду подозревают в организации убийства Олешко: он якобы организовывал и координировал действия исполнителей, дал им оружие, деньги и автомобиль. Обухов, как считает следствие, был за рулем автомобиля, в котором и задержали указанных выше четырех фигурантов в день убийства Олешко.

Дубина же управлял другим автомобилем, на котором приехал сам и привез Матюшина к дому "Сармата" с целью убийства последнего. Матюшин совершил убийство, говорят следователи, а потом пересел в другой автомобиль, в котором уже сидели Обухов и Владимиренков.

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Для Евгения Бродского в июне суд решил сменить место домашнего ареста. Все для того, чтобы он смог на несколько дней поехать отдохнуть на море. Впрочем побратимы "Сармата" уверены: он ездил встречаться с другими фигурантами.

В конце мая, перед решением по Бродскому, суд освободил из-под стражи сразу четырех подозреваемых: Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Владимиренкова.

Протест под офисом Зеленского