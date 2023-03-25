Не всі підтримують нас, – політолог прокоментував заяву ООН про "порушення" України
Моніторингова місія ООН заявила про наявність порушення прав людини на війні з боку Україні. Такі закиди є обурливими, адже наша держава дотримується Женевських конвенцій та міжнародного права.
Усі ми пам'ятаємо відео, де нібито українські солдати розстрілювали російських після того, як ті відкрили по них вогонь. Це була гучна сенсація, і, звичайно, російська пропаганда використовували це проти нас. Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Максим Ялі.
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Не усі підтримують нас, інтереси Росії досі враховують
Натомість ООН, акцентує політолог, має бути неупередженою. Якщо є склад злочину або порушення прав – вони мають це фіксувати.
Порушення на війні завжди відбуваються з обох сторін, заперечувати цей факт не має сенсу. Питання в тому, які при цьому робляться акценти та який кількісний показник,
– запевняє Ялі.
Від початку повномасштабного вторгнення ООН поводиться доволі дивно, ухвалюючи неоднозначні рішення. Так, минулого року генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш літав у Москву.
І лідер ООН, і організація не спроможна була зупинити конфлікт, продемонструвавши свою імпотентність. Зараз вона намагається усіма способами його зупинити, не зважаючи на те, чи будуть враховані інтереси України повною мірою, чи буде покараний агресор. Це така собі політика примирення,
– пояснює політолог-міжнародник.
Потрібно враховувати, що членами Радбезу ООН є Росія, яка має там вплив, а також Китай, лідер якого нещодавно літав до Москви. У запропонованому "мирному плані" Сі Цзіньпін враховує й інтереси Росії.
Я б не став сильно звертати увагу на це. Головне – надати докази того, що ці висновки є хибними. Або розслідувати, якщо це дійсно має бути
– вважає Максим Ялі.
Важливо те, що росіяни скоюють незрівнянно більшу кількість злочинів проти людяності. Вони не лише порушують права військових, а й гвалтують дітей, жінок та літніх людей.
Скільки цих кейсів ми вже знаємо, і не лише в Бучі. Я вже не кажу про те, якою виявиться правда, коли ми деокупуємо Маріуполь. На цьому необхідно робити наголоси, це так само дипломатичний фронт. Вже давно маємо зрозуміти, що далеко не усі нас підтримують,
– констатував політолог.
Росія та інші гравці використовують міжнародні майданчики, щоб звинувачувати Україну. Ялі наголошує, що для цього застосовуються усі можливі методи.
Реакція українського омбудсмена
- Моніторингова місія ООН з прав людини презентувала 2 нові доповіді – про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за 6 місяців до 31 січня 2023 року. Їх прокоментував омбудсмен Дмитро Лубінець.
- Висновки Місії підтверджують, що російські військові скоювали масові воєнні злочини на території України, порушували права людини та нехтували всіма нормами міжнародного гуманітарного права. ️Лубінець наголосив, що загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство – це ті злочинні дії, які вчиняє агресор.
- Омбудсмен наголосив, що хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. "Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій", – наголосив Лубінець.
- Він додав, що саме Росія злочинно напала на Україну, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених.
- "Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються. Закликаю ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.