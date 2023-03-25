Усі ми пам'ятаємо відео, де нібито українські солдати розстрілювали російських після того, як ті відкрили по них вогонь. Це була гучна сенсація, і, звичайно, російська пропаганда використовували це проти нас. Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Максим Ялі.

До теми Від ґвалтування до розстрілу військових: в ООН опублікували звіт про злочини Кремля в Україні

Не усі підтримують нас, інтереси Росії досі враховують

Натомість ООН, акцентує політолог, має бути неупередженою. Якщо є склад злочину або порушення прав – вони мають це фіксувати.

Порушення на війні завжди відбуваються з обох сторін, заперечувати цей факт не має сенсу. Питання в тому, які при цьому робляться акценти та який кількісний показник,

– запевняє Ялі.

Від початку повномасштабного вторгнення ООН поводиться доволі дивно, ухвалюючи неоднозначні рішення. Так, минулого року генеральний секретар організації Антоніу Гутерреш літав у Москву.

І лідер ООН, і організація не спроможна була зупинити конфлікт, продемонструвавши свою імпотентність. Зараз вона намагається усіма способами його зупинити, не зважаючи на те, чи будуть враховані інтереси України повною мірою, чи буде покараний агресор. Це така собі політика примирення,

– пояснює політолог-міжнародник.

Потрібно враховувати, що членами Радбезу ООН є Росія, яка має там вплив, а також Китай, лідер якого нещодавно літав до Москви. У запропонованому "мирному плані" Сі Цзіньпін враховує й інтереси Росії.

Я б не став сильно звертати увагу на це. Головне – надати докази того, що ці висновки є хибними. Або розслідувати, якщо це дійсно має бути

– вважає Максим Ялі.

Важливо те, що росіяни скоюють незрівнянно більшу кількість злочинів проти людяності. Вони не лише порушують права військових, а й гвалтують дітей, жінок та літніх людей.

Скільки цих кейсів ми вже знаємо, і не лише в Бучі. Я вже не кажу про те, якою виявиться правда, коли ми деокупуємо Маріуполь. На цьому необхідно робити наголоси, це так само дипломатичний фронт. Вже давно маємо зрозуміти, що далеко не усі нас підтримують,

– констатував політолог.

Росія та інші гравці використовують міжнародні майданчики, щоб звинувачувати Україну. Ялі наголошує, що для цього застосовуються усі можливі методи.

Реакція українського омбудсмена