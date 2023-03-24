️Висновки Місії підтверджують, що російські військові скоювали масові воєнні злочини на території України, порушували права людини та нехтували всіма нормами міжнародного гуманітарного права. ️

Лубінець наголосив, що загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство – це ті злочинні дії, які вчиняє агресор.

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Лубінець звернувся до ООН

За словами омбудсмена, дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун вони жодного разу не порушили питання поводження з російськими військовополоненими.

До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що саме Росія злочинно напала на Україну, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених.

"Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються. Закликаю ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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В ООН опублікували звіт про злочини Кремля в Україні

Згідно зі звітом ООН, станом на 31 січня 2023 року зафіксували 133 жертви сексуального насильства, зокрема 45 жінок, 85 чоловіків і трьох дівчаток.

Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року,

– заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер.

У доповіді зазначили, що сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою, а також у районах, що перебувають під російською окупацією.

Однак від рук загарбників постраждали не лише мирні жителі, а й військові. У новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини мовиться, що є факти, коли ворог без суду та слідства страчував бійців ЗСУ.

Окрім того, окупанти використовували наших захисників як "живий щит". Ще щонайменше двоє українських героїв загинули у полоні через тортури та відсутність медичної допомоги.