"Сесія з денацифікації", яку окупанти змушують проходити українців, складається з жорстоких побоїв та катувань. Зокрема Незалежній комісії відомо про те, що полонених піддавали ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські кати називали також "дзвінком Путіну".

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Як росіяни катують українців

У звіті комісії йдеться про задокументовані випадки катувань у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Запорізькій областях та на території Росії. У більшості випадків росіяни катували чоловіків, а жертвами тортур ставали як військовополонені, так і цивільні.

Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів. Жертвами катувань також стали місцеві чиновники, правоохоронці, працівники Запорізької АЕС, цивільні особи з проукраїнськими поглядами,

– йдеться у доповіді.

Метою катувань визначено отримання інформації про ЗСУ, зізнання чи примус до співпраці. Часто тривалі тортури росіяни поєднують з допитами. Жертвам зав'язували руки чи одягали наручники, зав'язували ноги та очі. Полонених росіяни називають "фашистами", "нацистами" й "терористами" та відправляють їх на "сесії з денацифікації" – тобто жорстокі побої.

У перші тижні збройного конфлікту, під час перебування у тимчасових місцях утримання в Україні, жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. У деяких випадках катування супроводжувалися стратами,

– йдеться у доповіді.

Одним з основних методів тортур росіян є військовий телефон "тапік", підключений до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Це катування окупанти називають "дзвінками Путіну" або "дзвінками Леніну". Також росіяни підвішують полонених зі зв'язаними руками та використовують поліетиленові пакети для удушення. Чимало жертв катувань були свідками смертей інших жертв росіян.

Катування за українську мову

Ті, кого відправляють на ув'язнення в Росію, першочергово проходять "процедуру прийомки" – ураження електрошокерами, побиття кийками, удушення поліетиленовими пакетами та примусове оголення на очах інших. Комісія розповідає також про конкретний випадок, про який свідчив колишній полонений – спершу його побили за те, що він розмовляв українською мовою, а потім за те, що він не знав слів російського гімну.

Ще одна полонена розповіла, що втрачала свідомість під час побиття, а окупанти приводили її до тями і продовжували бити.

Спрямовування такого ставлення на конкретні категорії осіб і послідовне використання одних і тих самих методів тортур у кількох областях України, які російська влада контролювала протягом тривалого періоду часу, дозволило Комісії зробити висновок, що російська влада застосовувала тортури систематично та повсюдно. Ці обставини, включно з елементами планування та наявними ресурсами, вказують на те, що російська влада могла вчинити тортури, які становлять злочини проти людства,

– йдеться у висновках комісії.

Незалежна комісія продовжити розслідування катувань з боку росіян щодо українців, зокрема, для з'ясування того, чи були вони були спрямовані на підтримку певної політики у цьому відношенні.