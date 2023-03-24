Згідно зі звітом місії, станом на 31 січня 2023 року зафіксовано 133 жертви сексуального насильства, що охоплює 45 жінок і трьох дівчаток.

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Серед 133 цивільних жертв є:

85 чоловіків,

45 жінок.

Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року,

– заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер.

У доповіді зазначено, що сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою цивільних або військовополонених, а також у районах, що перебувають під російською окупацією.

Однак від рук окупантів постраждали не лише цивільні, але й наші військові. У новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявляє, що є факти, коли ворог без суду та слідства страчував бійців ЗСУ. Крім того, загарбники використовували наших захисників як "живий щит". А щонайменше двоє українських героїв померли у полоні через відсутність медичної допомоги та тортури.

Зверніть увагу! Дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини можуть бути значно зменшеними, адже ворог перешкоджає роботі міжнародних місій, які хочуть встановити правду. Це підтвердили і самі представники місії – у доповіді наголошується на відсутності співпраці з боку російської та російсько-окупаційної влади.

Додамо, що 16 березня в Женеві експерти Комісії презентували доповідь про зібрані свідчення порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права упродовж останнього року повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Комісія ООН не побачила геноциду з боку Росії. Це викликало болісну реакцію в українському суспільстві.