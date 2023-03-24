Согласно отчету миссии, по состоянию на 31 января 2023 года зафиксировано 133 жертвы сексуального насилия, охватывающих 45 женщин и трех девочек.

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Среди 133 гражданских жертв:

85 мужчин,

45 женщин.

Ужасная цена, которую люди платят за войну, также проявляется в случаях сексуального насилия, связанного с конфликтом, который мы фиксируем с 24 февраля прошлого года,

– заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер.

В докладе говорится, что сексуальное насилие часто происходило во время содержания под стражей гражданских или военнопленных, а также в районах, находящихся под российской оккупацией.

Однако от рук окупантов пострадали не только гражданские, но и наши военные. В новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявляет, что есть факты, когда враг без суда и следствия казнил бойцов ВСУ. Кроме того, захватчики использовали наших защитников в качестве "живого щита". А по меньшей мере два украинских героя умерли в плену из-за отсутствия медицинской помощи и пытки.

Обратите внимание! Данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека могут быть значительно уменьшены, ведь враг препятствует работе международных миссий, желающих установить правду. Это подтвердили и сами представители миссии – в докладе отмечается отсутствие сотрудничества со стороны российской и российско-оккупационной власти.

16 марта в Женеве эксперты Комиссии. презентовали доклад о собранных показаниях нарушений международного права прав человека и международного гуманитарного права на протяжении последнего года полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Комиссия ООН не увидела геноцида со стороны России. Это вызвало болезненную реакцию в украинском обществе.