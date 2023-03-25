Все мы помним видео, где якобы украинские солдаты расстреливали русских после того, как те открыли по ним огонь. Это была громкая сенсация, и, конечно, русская пропаганда использовала это против нас. Об этом 24 Канала сказал политолог-международник Максим Яли.

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Не все поддерживают нас, интересы России до сих пор учитывают

Зато ООН, акцентирует политолог, должна быть беспристрастной. Если есть состав преступления или нарушение прав – они должны это фиксировать.

Нарушения на войне всегда происходят с обеих сторон, отрицать этот факт бессмысленно. Вопрос в том, какие при этом делаются акценты и какой количественный показатель,

– уверяет Яли.

С начала полномасштабного вторжения ООН ведет себя довольно странно, принимая неоднозначные решения. Так, в прошлом году генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш летал в Москву.

И лидер ООН, и организация не могли остановить конфликт, продемонстрировав свою импотентность. Сейчас она пытается всеми способами его остановить, несмотря на то, будут ли учтены интересы Украины в полной мере, будет ли наказан агрессор. Это такая политика примирения,

– объясняет политолог-международник.

Следует учитывать, что членами Совбеза ООН является оказывающая там Россия влияние, а также Китай, лидер которого недавно летал в Москву. В предложенном "мирном плане" Си Цзиньпин учитывает и интересы России.

Я бы не стал сильно обращать внимание на это. Главное – предоставить доказательства того, что эти выводы ошибочны. Или расследовать, если это действительно должно быть,

– считает Максим Яли.

Важно то, что россияне совершают несравнимо большее количество преступлений против человечности. Они не только нарушают права военных, но и насилуют детей, женщин и пожилых людей.

Сколько этих кейсов мы уже знаем, и не только в Буче. Я уже не говорю о том, какой окажется правда, когда мы деоккупируем Мариуполь. Это необходимо делать ударения, это так же дипломатический фронт. Уже давно должны понять, что далеко не все нас поддерживают,

– констатировал политолог.

Россия и другие игроки используют международные площадки, чтобы винить Украину. Яли отмечает, что для этого применяются все возможные методы.

Реакция украинского омбудсмена