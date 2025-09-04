У Польщі упродовж 2 – 5 вересня триватиме міжнародна виставка оборонної промисловості. На ній представлені розробки українських компаній, які точно можуть зацікавити світових покупців.

Раніше ми представляли великі безпілотники або важку техніку, але зараз ситуація змінилася. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що тепер ми презентували інші розробки.

Що презентували на виставці у Польщі?

Україна представила велику кількість наземно-роботизованих комплексів, FPV-дрони, далекобійні безпілотники. Українські компанії хочуть виходити на європейські ринки, але питання щодо експорту поки не врегульоване.

Експорт не заборонений, але є певні політичні аспекти. Європейські компанії зацікавлені в українських виробах, адже вони випробувані війною. А засоби радіоелектронної боротьби дуже цікавлять західних партнерів, бо вони якісніші та більш технологічні,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Треба зауважити, що на виставці велика кількість західних компаній також презентували свої ідеї щодо безпілотних систем. Важливо, що є багато рішень стосовно перехоплення безпілотників.

"Ми кажемо про малі системи протиповітряної оборони, які передбачають перехоплення різних видів БпЛА. Але це поки не комплексне рішення, яке б могло охоплювати засоби РЕБ, системи перехоплення, детекції. На українському стенді презентовані і різні системи детекції, і деякі системи радіолокації. Тому є що пропонувати світу", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Що може стимулювати розвиток ВПК?

Варто розуміти, що більшість українських підприємств завантажені лише на 40%. У нашої держави недостатньо коштів для того, щоб виконувати контракти, навіть з урахуванням додаткових грошей з європейських асоціацій.

Інший аспект полягає в тому, що в Україні велика кількість компаній зросли непрогнозовано. Ніхто не очікував, що з'явиться 800 компаній, більшість з яких пропонуватимуть ті самі продукти. У цьому контексті варто говорити про експорт озброєння.

Зрозуміло, що насамперед стоїть забезпечення Збройних Сил, виконання контрактів всередині держави, а потім можна передбачати продаж за кордон,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних Сил.

Зараз більшість українського озброєння – це собівартість компонентів, адміністративні послуги і +25%, які дозволяє ставити держава. Тобто не вистачає коштів, щоб вкладати в нові розробки. Експорт був би динамічним розвитком українського ВПК.

Які є перешкоди для експорту?

Варто зауважити, що більшість європейських представників, які хочуть українську зброю, завжди цікавляться, чи відповідаємо ми міжнародним критеріям і стандартам. Їх потрібно імплементувати, тому що це позбавляє нас ризиків щодо великої кількості неякісної продукції, покращує можливості виробництва, вдосконалює деякі елементи виробничої сфери.

"Нам треба збалансувати можливості й потреби. Справді, є політичне рішення щодо того, що суспільство не сприймає експорт озброєння, бо у наших військових його не вистачає", – зауважив Анатолій Храпчинський.

Але варто розуміти, що у більшості випадків головна причина в тому, що нам вистачає фінансів, а не безпосередньо зброї.

Яке нове озброєння виготовляє Україна?