Раніше ми представляли великі безпілотники або важку техніку, але зараз ситуація змінилася. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що тепер ми презентували інші розробки.

Що презентували на виставці у Польщі?

Україна представила велику кількість наземно-роботизованих комплексів, FPV-дрони, далекобійні безпілотники. Українські компанії хочуть виходити на європейські ринки, але питання щодо експорту поки не врегульоване.

Експорт не заборонений, але є певні політичні аспекти. Європейські компанії зацікавлені в українських виробах, адже вони випробувані війною. А засоби радіоелектронної боротьби дуже цікавлять західних партнерів, бо вони якісніші та більш технологічні,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Треба зауважити, що на виставці велика кількість західних компаній також презентували свої ідеї щодо безпілотних систем. Важливо, що є багато рішень стосовно перехоплення безпілотників.

"Ми кажемо про малі системи протиповітряної оборони, які передбачають перехоплення різних видів БпЛА. Але це поки не комплексне рішення, яке б могло охоплювати засоби РЕБ, системи перехоплення, детекції. На українському стенді презентовані і різні системи детекції, і деякі системи радіолокації. Тому є що пропонувати світу", – наголосив Анатолій Храпчинський.

Що може стимулювати розвиток ВПК?

Варто розуміти, що більшість українських підприємств завантажені лише на 40%. У нашої держави недостатньо коштів для того, щоб виконувати контракти, навіть з урахуванням додаткових грошей з європейських асоціацій.

Інший аспект полягає в тому, що в Україні велика кількість компаній зросли непрогнозовано. Ніхто не очікував, що з'явиться 800 компаній, більшість з яких пропонуватимуть ті самі продукти. У цьому контексті варто говорити про експорт озброєння.

Зрозуміло, що насамперед стоїть забезпечення Збройних Сил, виконання контрактів всередині держави, а потім можна передбачати продаж за кордон,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних Сил.

Зараз більшість українського озброєння – це собівартість компонентів, адміністративні послуги і +25%, які дозволяє ставити держава. Тобто не вистачає коштів, щоб вкладати в нові розробки. Експорт був би динамічним розвитком українського ВПК.

Які є перешкоди для експорту?

Варто зауважити, що більшість європейських представників, які хочуть українську зброю, завжди цікавляться, чи відповідаємо ми міжнародним критеріям і стандартам. Їх потрібно імплементувати, тому що це позбавляє нас ризиків щодо великої кількості неякісної продукції, покращує можливості виробництва, вдосконалює деякі елементи виробничої сфери.

"Нам треба збалансувати можливості й потреби. Справді, є політичне рішення щодо того, що суспільство не сприймає експорт озброєння, бо у наших військових його не вистачає", – зауважив Анатолій Храпчинський.

Але варто розуміти, що у більшості випадків головна причина в тому, що нам вистачає фінансів, а не безпосередньо зброї.

Яке нове озброєння виготовляє Україна?