Раньше мы представляли большие беспилотники или тяжелую технику, но сейчас ситуация изменилась. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, заметив, что теперь мы представили другие разработки.

Что презентовали на выставке в Польше?

Украина представила большое количество наземно-роботизированных комплексов, FPV-дроны, дальнобойные беспилотники. Украинские компании хотят выходить на европейские рынки, но вопрос об экспорте пока не урегулирован.

Экспорт не запрещен, но есть определенные политические аспекты. Европейские компании заинтересованы в украинских изделиях, ведь они испытаны войной. А средства радиоэлектронной борьбы очень интересуют западных партнеров, потому что они качественные и более технологичные,

– сказал Анатолий Храпчинский.

Надо заметить, что на выставке большое количество западных компаний также представили свои идеи относительно беспилотных систем. Важно, что есть много решений по перехвату беспилотников.

"Мы говорим о малых системах противовоздушной обороны, которые предусматривают перехват различных видов БпЛА. Но это пока не комплексное решение, которое бы могло охватывать средства РЭБ, системы перехвата, детекции. На украинском стенде презентованы и различные системы детекции, и некоторые системы радиолокации. Поэтому есть что предлагать миру", – подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Что может стимулировать развитие ВПК?

Стоит понимать, что большинство украинских предприятий загружены лишь на 40%. У нашего государства недостаточно средств для того, чтобы выполнять контракты, даже с учетом дополнительных денег из европейских ассоциаций.

Другой аспект заключается в том, что в Украине большое количество компаний выросли непрогнозируемо. Никто не ожидал, что появится 800 компаний, большинство из которых будут предлагать те же продукты. В этом контексте стоит говорить об экспорте вооружения.

Понятно, что прежде всего стоит обеспечение Вооруженных Сил, выполнение контрактов внутри государства, а потом можно предусматривать продажу за границу,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных Сил.

Сейчас большинство украинского вооружения – это себестоимость компонентов, административные услуги и +25%, которые позволяет ставить государство. То есть не хватает средств, чтобы вкладывать в новые разработки. Экспорт был бы динамичным развитием украинского ВПК.

Какие есть препятствия для экспорта?

Стоит заметить, что большинство европейских представителей, которые хотят украинское оружие, всегда интересуются, отвечаем ли мы международным критериям и стандартам. Их нужно имплементировать, потому что это лишает нас рисков относительно большого количества некачественной продукции, улучшает возможности производства, совершенствует некоторые элементы производственной сферы.

"Нам надо сбалансировать возможности и потребности. Действительно, есть политическое решение о том, что общество не воспринимает экспорт вооружения, потому что у наших военных его не хватает", – отметил Анатолий Храпчинский.

Но стоит понимать, что в большинстве случаев главная причина в том, что нам хватает финансов, а не непосредственно оружия.

Какое новое вооружение производит Украина?