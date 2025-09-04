Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Point.

Что сказал Зеленский о российских ракетах дальностью до 5000 километров?

Это заявление прозвучало в контексте анализа президентом призывов "отдать Донбасс". Зеленский предупредил Европу и другие страны о том, что они не смогут отгородиться от агрессора морем или океаном.

Между Москвой и Парижем менее 3000 километров. Сегодня ракеты, которые Россия использует против Украины, имеют дальность 2500 километров. У нас самих есть ракеты с дальностью 3000 километров. Что я имею в виду? Эта война способствует технологическому развитию здесь, в Европе, но и в России. С этим технологическим развитием больше нет никаких дальних войн. Поверьте, через два года у россиян будет много ракет – у нас тоже – с дальностью 5000 километров. Море никого не защитит. Океан никого не защитит. Ракеты могут когда-то даже иметь дальность 10 000 километров,

– объяснил он.

Лидер государства провел параллели с агрессией России в 2014 году. Тогда она аннексировала Крым и захватила часть Донбасса, чтобы превратить эти территории в плацдарм для дальнейшего наступления. Поэтому территориальные уступки со стороны Украины приведут лишь к повторению этой ситуации.

Между тем уступки агрессору поставят под угрозу Харьков и Днепр.

"Некоторые СМИ утверждают, что если бы украинские солдаты оставили восточные регионы нашей страны, мир бы восстановился. Это неправда. Путин вторгся в Крым, чтобы использовать его как плацдарм и окружить юг нашей страны. То есть чтобы подготовиться к очередному наступлению. Он вторгся на часть востока нашей страны в 2014 году, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если бы завтра мы каким-то образом покинули Донбасс – чего не произойдет, – мы бы открыли для Путина незащищенное пространство, вблизи города с полуторамиллионным населением – Харькова. Он бы также захватил промышленный центр Днепра. Это открыло бы для него возможности", – подчеркнул Зеленский.

Более того, если бы Путин каким-то образом захватил всю Украину, он бы и тогда не остановился, а пошел бы дальше, на Европу.

Впрочем, европейцы способны остановить Путина – если будут сильными.

Интересно! Похожие параллели проводила дочь Кита Келлога перед встречей Трампа и Путина на Аляске. Она написала, что Трамп перед выбором – быть как Чемберлен или как Черчилль. И это сравнение до сих пор актуально, ведь президент США все еще колеблется, давить ли на Россию.

Европа видит опасность на фронте