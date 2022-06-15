Вивезення зерна: Україна, Росія та Туреччина призначать представника від міноборони

Міністерство оборони Туреччини впровадило дипломатію "червоної лінії" для вирішення продовольчої кризи, яка виникла через блокаду українських портів Росією.

Видання зазначає, що тепер міністр оборони Туреччини Хулусі Акар почав з минулого тижня проводити численні телефонні розмови з російськими та українськими колегами.

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Переговори між міністрами оборони

Акар спочатку провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, а згодом і з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Під час переговорів міністр оборони Туреччини висловив важливість якнайшвидшого встановлення режиму припинення вогню, не допускаючи погіршення гуманітарної ситуації. Крім того, на переговорах було підняте питання евакуація суден, які навантажених зерном та не можуть вирушити з українських портів.

Сторони погодилися на негативному впливі цієї ситуації для різних країн з усього і за словами турецького міністра, зробили новий крок до розв'язання цієї проблеми.

Новий формат переговорів про вивезення зерна

За сприяння Акара було призначено по одному співробітнику з кожного з міністерств оборони, щоб детальніше розглянути це питання та довести його до кінця. Між представниками, які мають генеральський чин, були відкриті прямі лінії зв’язку.

Наша технічна робота триває. Українці розмінують порти, судна супроводжуватимуть росіяни певними коридорами після виходу з порту, поки вони не зайдуть у зону збору. Туреччина готова допомогти з розмінуванням, щоб забезпечити безпеку комерційних суден,

– сказав міністр оборони Туреччини.

За його словами, Туреччина хоче завершити роботу якомога швидше і проводить інтенсивні переговори як з Росією, так і з Україною. Він додав, що обидві сторони мають певні побоювання і дипломати працюють над їхнім усуненням.

Росія краде українське зерно

На тимчасово окупованих територіях загарбники вивозять українські харчі, в першу чергу зерно. Його крадуть на вантажівках і й везуть до окупованого Криму, там його вантажать кораблі та везуть до Сирії, де намагаються продати.

Нещодавно стало відомо, що крадене з України купує навіть Туреччина. Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але наші дипломати вчасно відреагували, тож там відмовилися купувати награбоване. Тому судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

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