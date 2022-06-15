Вывоз зерна: Украина, Россия и Турция назначат представителя от минобороны

Министерство обороны Турции внедрило дипломатию "красной линии" для разрешения продовольственного кризиса, возникшего из-за блокады украинских портов Россией.

Издание отмечает, что теперь министр обороны Турции Хулуси Акар начал с прошлой недели проводить многочисленные телефонные разговоры с российскими и украинскими коллегами.

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Переговоры между министрами обороны

Акар сначала провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, а затем и с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе переговоров Министр обороны Турции выразил важность скорейшего установления режима прекращения огня, не допуская ухудшения гуманитарной ситуации. Кроме того, на переговорах был поднят вопрос о эвакуации судов, которые нагружены зерном и не могут отправиться из украинских портов.

Стороны согласились на негативном влиянии этой ситуации для разных стран со всего и, по словам турецкого министра, сделали новый шаг к решению этой проблемы.

Новый формат переговоров о вывозе зерна

При содействии Акара был назначен по одному сотруднику из каждого из министерств обороны, чтобы подробнее рассмотреть этот вопрос и довести его до конца. Между представителями, имеющими генеральский чин, были открыты прямые линии связи.

Наша техническая работа продолжается. Украинцы разминируют порты, суда будут сопровождать россияне определенными коридорами после ухода из порта, пока они не зайдут в зону сбора. Турция готова помочь с разминированием, чтобы обеспечить безопасность коммерческих судов,

– сказал министр обороны Турции.

По его словам, Турция хочет завершить работу как можно скорее и проводит интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. Он добавил, что у обеих сторон есть определенные опасения и дипломаты работают над их устранением.

Россия ворует украинское зерно

На временно оккупированных территориях захватчики вывозят украинскую еду, в первую очередь зерно. Его воруют на грузовиках и везут в оккупированный Крым, там его грузят корабли и везут в Сирию, где пытаются продать.

Недавно стало известно, что ворованное из Украины покупает даже Турция . Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но наши дипломаты вовремя отреагировали, там отказались покупать награбленное. Поэтому судно сменило направление на Ливан и Сирию.

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