Виїзд чоловіків за кордон: юрист заявив про унікальну колізію

Понад рік в Україні триває воєнний стан, під час якого діють обмеження щодо виїзду чоловіків за межі України. Юристи зазначають, що механізм заборони на виїзд до кінця не пропрацьований.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у матеріалі 24 Каналу розповів, у чому полягає колізія обмеження на виїзд. Він наголошує, що цю ситуацію треба аналізувати з двох точок зору – законності й легітимності.

До теми Військова техніка та мільярди доларів: що отримала Україна від партнерів за рік війни

Чому обмеження на виїзд – унікальна колізія

За словами Юрчака, українське законодавство не було готове до повномасштабної війни. Відповідні обмеження на виїзд теоретично не є законним, оскільки механізм їх прийняття було порушено. Про це також повідомляло й НАЗК, яке восени опублікувало звіт за результатами дослідження "Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану".

Так, кожен громадянин має право вільно залишати територію України, якщо це не обмежено законом України. Нині, в умовах воєнного стану, обмеження на право виїзду затверджено статтями 1, 2, 6, 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" – указом Президента України про введення воєнного стану, затвердженим Верховною Радою України.

Однак Указ Президента України не встановлює конституційних обмежень щодо заборони вільно покинути територію.

Цей Указ не встановлює (не констатує) обмежень конституційних прав та свобод людини й громадянина, а лише допускає таку можливість на майбутнє, відтворюючи дослівно відповідні положення Конституції України,

– пояснює юрист.

До того ж сьогоднішні обмеження на виїзд чоловіків були встановлені спершу на рівні листів адміністрації Держприкордонслужби, а згодом – на рівні постанови КМУ. З цієї точки зору – заборона на виїзд окремим групам є неконституційною. З іншої точки зору – таке обмеження є легітимним, адже виправдане формуванням мобілізаційного резерву України.

Тому, за словами Юрчака, обмеження виїзду чоловіків є законним механізмом, проте його реалізація до кінця не завершена. Влада досі не прийняла відповідні нормативно-правові акти, які повністю підтверджували конституційність таких заходів.

Виїзд за кордон військовозобов'язаних