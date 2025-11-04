Катастрофи немає: відома приблизна кількість українців 18 – 22 років, які перетнули кордон

Польські прикордонники оприлюднили дані про в'їзди на територію країни україців віком 18 – 22 роки. Вони зазнчили, що насправді з України виїхали менше, ніж 100 тисяч таких чоловіків.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC News Україна. Поляки пояснили, звідки могла з'явитися саме така цифра.

Скільки чоловіків 18 – 22 років виїхали за кордон за два місяці?

Польські прикордонники говорять, що кількість новоприбулих чоловіків такого віку дещо менша. Мовляв, підрахунки не містять даних про повернення людей назад в Україну та про те, що одна людина могла перетнути кордон кілька разів.

За словами речника прикордонної служби Польщі Анджея Южвяка, із серпня по жовтень на кордонах Польщі з сусідніми країнами відбулося 98 500 перевірок чоловіків-українців віком 18 – 22 років. Однак це – загальна кількість перетинів кордону в напрямку Польщі цією категорією громадян, що не враховує ні повернення назад, ні повторні перетини кордону.

Польські прикордонники вирахували, що кількість українців 18 – 22 років, які заїхали за останні два місяці – понад 45 300 осіб. Тобто ця кількість насправді є меншою, ніж та, яку раніше оприлюднили у ЗМІ.

Зазначимо, що українська сторона не можу офіційно назвати кількість чоловіків цього віку, які виїхали за кордон. Адже наші прикордонники не ведуть облік за віком. Як говорить речник ДПС України Андрій Демченко, прикордонники спираються лише на власні спостереження. У Службі кажуть, що багато чоловіків віком 18 – 22 років як їде з України, так і повертається.

Цікаво! За 10 місяців 2025 року за кордон поїхали 5 мільйонів українок та 2,9 мільйона українців. Водночас 5 мільйонів жінок та 2,8 мільйона чоловіків повернулися додому.

Масовий виїзд чоловіків 18 – 22 років з України: що відомо?