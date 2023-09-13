Перетин кордону та російські ІПСО: хто поширює фейки про заборону виїзду 17-річним юнакам

Ще в травні соцмережами прокотилася хвиля зради про нібито обмеження виїзду за кордон 17-річним юнакам. Попри неодноразові спростування ДПСУ, проросійські канали охоче запустили свої ІПСО та досі використовують це в своїх цілях.

Детальніше в цьому питанні 24 Каналу допоміг розібратися наш постійний експерт – юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Звідки беруться джерела "зради"

У панічних повідомлень у соцмережах про нібито заборону виїзду за межі України 17-річним зрозумілі джерела. Відправною точкою став фейковий документ від нібито "Держприкордонслужби України".

Його автори стверджували про буцімто існування обмежень для виїзду за кордон українським юнакам віком від 15 до 18 років.

При цьому реальна Держприкордонслужба все це не лише спростовує, а й відверто насміхається над авторами фейку, які не спромоглися написати "зраду" без помилок та русизмів.

Свою справу зробило й "сарафанне радіо", прихильники якого почали розповідати, що "когось", "десь" не пустили "кудись".

Посвідчення про приписку до призовної дільниці (в народі "приписне") є військово-обліковим документом для призовників.Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з-поміж призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Не стояли осторонь і популярні телеграм-канали, що не втрачають жодної можливості хайпанути та зібрати тонни лайків. До прикладу, допис на каналі "Труха" з провокативним заголовком зібрав 1 мільйон переглядів.



Як телеграм-канал "Труха" поширює "зраду" / скриншот

Зверніть увагу! До початку повномасштабного вторгнення "Труха" була місцевим харківським телеграм-каналом зі 190 тисячами підписниками. Зараз це величезна медіасітка, яка, як стверджують розслідувачі ҐРУНТ і NGL.Media, заробляє мільйони на "заказухах" і пов'язана зі сином колишнього голови МВС Авакова.

Детальніше про "Труху" читайте тут Мільйони на "заказусі", усі ниточки – до Авакова: ЗМІ дізналися, що приховує паблік "Труха".

У самому дописі було посилання на статтю з "Фактів", теж з доволі провокативним заголовком, який приховував цілком адекватний коментар юристів, які вказували на юридичну колізію. Однак, у нюанси більшість читачів, які багато місяців живуть в умовах тотального стресу, фактично не заглиблювались. І тоді понеслося…

Щоб усіх заспокоїти Держприкордонслужба 29 травня 2023 виступила з офіційною заявою, якою підтвердила, що жодним чином не обмежує виїзд за кордон юнаків до 18 років.

У зв'язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз'яснення. Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються,

– наголосили у ДПСУ.

Чим надихались російські іпсошники

Можливо, натхнення російським фейкостворювачам дали зміни в українському законодавстві, які передбачають нову схему первинного військового обліку для юнаків. Нині в Україні хлопці повинні ставати на військовий облік у рік досягнення 17-річного віку. Тобто на рік раніше, ніж було до цього.

Ці зміни наприкінці 2022 року зафіксувала постанова Кабміну № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

При цьому, факт перебування на військовому обліку для осіб віком до 18 років жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону.

Після того як ми з'ясували, що жодної "зради" не існує, час розібратися, а як процес виїзду 17-річних юнаків визначають українські закони.

Кому можна виїздити за кордон?

В Україні, у зв'язку з повномасштабною агресією Росії, з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Відповідно діє обмеження щодо виїзду за кордон щодо чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому є широкий перелік винятків, тобто кордони не закриті – це не КНДР.

До теми Чи мають право хлопці 16 – 17 років перетинати кордон

Водночас особи від 16 років мають повне право самостійно здійснювати перетин державного кордону без необхідності їх супроводу батьками чи іншими особами. Це право гарантує стаття 313 Цивільного кодексу України.



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, що в Раді зареєстровано законопроєкт №9480, який передбачає, що підліткам в Україні можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон.Діти, які не досягли 18 років, будуть перетинати кордон лише за нотаріальною згодою батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника, названих батьків, батьків-вихователів, та в супроводі одного з них.

Наприклад, підліткам віком від 16 до 18 років пропонують дозволити перетинати кордон лише в супроводі одного з батьків та за згодою іншого. Або ж у супроводі довіреної особи або, якщо йдеться про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, – з дозволу органу опіки.

Ключовим у цьому законопроєкті є пропозиція обмежити лише самостійний виїзд підлітків за кордон для уніфікації з правилами соціальних служб країн ЄС. Ніякого стосунку до мобілізації це не має.

Водночас, на думку експерта 24 Каналу Владислава Юрчака, ця ініціатива так і залишиться не реалізованою, адже й вона суперечить Конституції.

Такий законопроєкт не має майбутнього, оскільки запропоноване обмеження такого права необхідністю отримання згоди законного представника виглядає порушенням конституційного припису ч. 3 ст. 22 Основного Закону України, згідно з яким при внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Аналогічну позицію зайняло також Головне науково-експертне управління Верховної Ради,

– пояснює Владислав Юрчак.

Наразі 17-річних юнаків жодні обмеження не стосуються. Це окремо підтверджує заява Держприкордонслужби України від 29 травня 2023 року, що знімає всі питання.

Скриншот заяви ДПСУ на урядовому порталі

Чи потрібне приписне свідоцтво для виїзду за кордон?

Ні. Факт перебування на військовому обліку для осіб віком до 18 років жодним чином не впливає на можливість перетину ними державного кордону.

Пунктом 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою КМУ № 57 від 27.01.1995 року, визначено перелік документів, які надають право на перетин кордону вказаній категорії громадян. Відповідно пред'явлення приписного не вимагається і такі дії посадових осіб ДПСУ є незаконними,

– пояснює Владислав Юрчак.

Втім, існують окремі випадки, коли прикордонники все ж намагаються заборонити виїжджати хлопцям за кордон, апелюючи до того, що особа не має приписного свідоцтва з 16 років.

У такому разі існує два варіанти:

перший – уникнути потенційних проблем і отримати приписне заздалегідь (нагадаємо, в державі оголошено воєнний стан),

уникнути потенційних проблем і отримати приписне заздалегідь (нагадаємо, в державі оголошено воєнний стан), другий – набратися терпіння та знання норм законодавства, щоб уміти переконати прикордонників у власній правоті.

Станом на сьогодні особи у віці від 16 до 18 років мають право вільно залишати межі України. Тому будь-які прояви обмежень до таких осіб є неприпустимими. У разі ж зловживань, рекомендую звертатися на гарячу лінію (служба "Довіра") ДПСУ за телефоном: 1598. Окрім цього, ефективним важелем може бути дзвінок безпосередньо до керівника прикордонного загону,

– Владислав Юрчак про те, як юнакам та їхнім батькам обмежити вплив "людського фактору" та можливі корупційні ризики при перетині кордону.

Правда полягає в тому, що для юнаків у віці 17 років немає обов'язку пред'являти приписне при перетині кордону. Це незаконно.