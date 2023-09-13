Пересечение границы и российские ИПСО: кто распространяет фейки о запрете выезда 17-летним юношам

Еще в мае по соцсетям прокатилась волна измены о якобы ограничении выезда за границу 17-летним юношам. Несмотря на неоднократные опровержения ГПСУ, пророссийские каналы охотно запустили свои ИПСО и используют это в своих целях.

Детальнее в этом вопросе 24 Каналу помог разобраться наш постоянный эксперт – юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Откуда берутся источники "измены"

У панических сообщений в соцсетях о якобы запрете выезда за пределы Украины 17-летним понятные источники. Отправной точкой стал фейковый документ от якобы "Госпогранслужбы Украины".

Его авторы утверждали, что якобы существуют ограничения для выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет.

При этом реальная Госпогранслужба все это не только опровергает, но и откровенно насмехается над авторами фейка, не сумевшими написать "измену" без ошибок и русизмов.

Свое дело сделало и "сарафанное радио", поклонники которого начали рассказывать, что "кого-то", "где-то" не пустили "куда-то".

Свидетельство о приписке к призывному участку (в народе "приписное") является военно-учетным документом для призывников.Взятию на персонально-первичный и персональный воинский учет в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях подлежат граждане Украины из числа призывников в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет.

Не стояли в стороне и популярные телеграм-каналы, не упускающие никакой возможности хайпануть и собрать тонны лайков. К примеру, сообщение на канале "Труха" с провокационным заголовком собрало 1 миллион просмотров.



Как телеграм-канал "Труха" распространяет "измену" / скриншот

Обратите внимание! До начала полномасштабного вторжения "Труха" была местным харьковским телеграм-каналом со 190 тысячами подписчиками. Сейчас это огромная медиасетка, которая, как утверждают расследователи ҐРУНТ и NGL.Media, зарабатывает миллионы на "заказухах" и связана с сыном бывшего главы МВД Авакова.

Подробнее о "Трухе" читайте здесь Миллионы на "заказухе", все ниточки – к Авакову: СМИ узнали, что скрывает паблик "Труха".

В самом сообщении была ссылка на статью из "Фактов", тоже с довольно провокационным заголовком, скрывавшим вполне адекватный комментарий юристов, указывавших на юридическую коллизию. Тем не менее в нюансы большинство читателей, много месяцев живущих в условиях тотального стресса, фактически не углублялись. И тогда понеслось…

Чтобы всех успокоить, Госпогранслужба 29 мая 2023 года выступила с официальным заявлением, которым подтвердила, что никак не ограничивает выезд за границу юношей до 18 лет.

В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам, вносим разъяснения. После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются,

– отметили в ГПСУ.

Чем вдохновлялись российские ипсошники

Возможно, вдохновение российским фейкосоздателям дали изменения в украинском законодательстве, предусматривающие новую схему первичного воинского учета для юношей. Сейчас в Украине парни должны становиться на воинский учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть на год раньше, чем было до этого.

Эти изменения в конце 2022 года зафиксировало постановление Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

При этом факт пребывания на воинском учете для лиц в возрасте до 18 лет никак не влияет на возможность пересечения ими государственной границы.

После того как мы выяснили, что никакой "измены" не существует, пора разобраться, а как процесс выезда 17-летних юношей определяют украинские законы.

Кому можно выезжать за границу?

В Украине в связи с полномасштабной агрессией России с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Соответственно, действует ограничение выезда за границу в отношении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом есть широкий перечень исключений, то есть границы не закрыты – это не КНДР.

К теме Имеют ли право парни 16 – 17 лет пересекать границу

В то же время лица от 16 лет имеют полное право самостоятельно осуществлять пересечение государственной границы без необходимости их сопровождения родителями или другими лицами. Это право гарантирует статья 313 Гражданского кодекса Украины.



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, что в Раде зарегистрирован законопроект №9480, предусматривающий, что подросткам в Украине могут запретить самостоятельно выезжать за границу.Дети, не достигшие 18 лет, будут пересекать границу только по нотариальному согласию родителей (усыновителей), опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей и в сопровождении одного из них.

Например, подросткам в возрасте от 16 до 18 лет предлагают разрешить пересекать границу только в сопровождении одного из родителей и с согласия другого. Или же в сопровождении доверенного лица или, если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенном родительской опеки, – с разрешения органа опеки.

Ключевым в этом законопроекте является предложение ограничить лишь самостоятельный выезд подростков за границу для унификации с правилами социальных служб стран ЕС. Никакого отношения к мобилизации это не имеет.

В то же время, по мнению эксперта 24 Канала Владислава Юрчака, эта инициатива так и останется нереализованной, ведь и она противоречит Конституции.

Такой законопроект не имеет будущего, поскольку предложенное ограничение такого права необходимостью получения согласия законного представителя выглядит нарушением конституционного предписания ч. 3 ст. 22 Основного Закона Украины, согласно которому при внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Аналогичную позицию заняло также Главное научно-экспертное управление Верховной Рады,

– объясняет Владислав Юрчак.

Пока 17-летних юношей никакие ограничения не касаются. Это отдельно подтверждает заявление Госпогранслужбы Украины от 29 мая 2023 года, что снимает все вопросы.

Скриншот заявления ГПСУ на правительственном портале

Нужно ли приписное свидетельство для выезда за границу?

Нет. Факт пребывания на воинском учете для лиц младше 18 лет никак не влияет на возможность пересечения ими государственной границы.

Пунктом 2 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением КМУ № 57 от 27.01.1995 года, определен перечень документов, предоставляющих право на пересечение границы указанной категории граждан. Соответственно, предъявление приписного не требуется и такие действия должностных лиц ГПСУ являются незаконными,

– объясняет Владислав Юрчак.

Впрочем, существуют отдельные случаи, когда пограничники все же пытаются запретить выезжать парням за границу, апеллируя к тому, что у лица нет приписного свидетельства с 16 лет.

В таком случае существует два варианта:

первый – избежать потенциальных проблем и получить приписное заранее (напомним, в государстве объявлено военное положение),

избежать потенциальных проблем и получить приписное заранее (напомним, в государстве объявлено военное положение), второй – набраться терпения и знания норм законодательства, чтобы уметь убедить пограничников в собственной правоте.

По состоянию на сегодняшний день лица в возрасте от 16 до 18 лет имеют право свободно покидать пределы Украины. Поэтому любые проявления ограничений к таким лицам недопустимы. В случае злоупотреблений рекомендую обращаться на горячую линию (служба "Доверие") ГПСУ по телефону: 1598. Кроме этого, эффективным рычагом может быть звонок непосредственно к руководителю пограничного отряда,

– Владислав Юрчак о том, как юноше и их родителям ограничить влияние "человеческого фактора" и возможные коррупционные риски при пересечении границы.

Правда заключается в том, что для юношей в возрасте 17 лет нет обязанности предъявлять приписное при пересечении границы. Это незаконно.