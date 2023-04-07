Имеют ли право юноши 16 – 17 лет пересекать границу и что изменило постановление правительства – рассказывает 24 Канал.

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Во сколько лет можно самостоятельно пересекать границу

Прежде всего необходимо отметить, что в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Украины лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины.

То есть после достижения соответствующего возраста не нужно просить разрешения второго родителя, чтобы уехать с ребенком за границу.

Что изменило постановление правительства

В конце 2022 года Кабмин принял постановление №1487 Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Этот документ снизил возраст для постановки на первичный военный учет. В порядке указано, что мужчины должны становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста.

То есть теперь нужно идти в ТЦК не в момент, когда исполнилось 16, а в год, когда парню исполнится 17 лет.

Во время военного положения под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Соответственно, им запрещено уезжать из Украины.

Что касается 17-летних юношей, то пересекать границу они имеют полное право.

Однако существуют случаи, когда пограничники, используя новую норму правительства, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что у человека нет прописного свидетельства с 16 лет.

Фактически с 16 лет парень должен стоять на военном учете. Иначе пограничники могут не выпустить такого человека за границу.

Влияет ли пребывание на военном учете на возможность пересечения границы

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, что факт пребывания на военном учете для лиц до 18 лет никоим образом не влияет на возможность пересечения ими государственной границы.

"Согласно последним изменениям в законодательство, мужчины должны становиться на военный учет в год достижения 17-летнего возраста. То есть если раньше возраст постановки на учет начинался с 17 лет, то сейчас – с 16 лет.

Однако следует отметить, что факт пребывания на военном учете для лиц в возрасте до 18 лет никоим образом не влияет на возможность пересечения ими государственной границы", – пояснил юрист.

Пограничники опровергли фейк

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница информировало, что по Интернету распространяется фейковый документ Госпогранслужбы о якобы ограничении выезда за границу украинским юношам в возрасте от 15 до 18 лет.

Фейковый документ содержит значительное количество ошибок, в частности русизмов.

Пограничники напомнили, что ограничения выезда за границу во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18 – 60 лет, но и для этой категории лиц предусмотрен широкий перечень исключений.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак также подчеркнул, что распространенный в сети якобы приказ Администрации Госпогранслужбы, что якобы установлены соответствующие ограничения – не что иное, чем работа пророссийских агентов.

"В соответствии с действующими правилами пересечения государственной границы, лица от 16 лет вправе самостоятельно осуществлять пересечение границы без необходимости их сопровождения родителями или другими лицами", – резюмировал Юрчак.