Російська пропаганда з 28 серпня почала активно поширювати фейкові повідомлення про нібито масовий виїзд українців віком від 18 до 22 років. Насправді ж останніми днями кількість тих, хто в’їжджає в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає.

Російська пропаганда пише про довгі черги з охочих залишити країну та навіть штурми кордонів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка для Еспресо.

Дивіться також Кільком чоловікам до 22 років відмовили у виїзді з України: ДПСУ назвала причину

Чи справді хлопці 18 – 22 років масово втікають за кордон?

Він наголосив, що статистика ДПСУ не поділяє пасажиропотік за віковими категоріями, проте прикордонники аналізують активність саме серед чоловіків від 18 до 22 років. За його словами, інформація про масовий відтік громадян і штурми пунктів пропуску не відповідає дійсності.

Можу відразу визначити – ті інформаційні повідомлення, які з 28 числа активно поширювала російська пропаганда, про масовий відтік громадян, масовий перетин і штурми кордонів, формування черги з охочих виїхати – все це брехня,

– наголосив Демченко.

Він зауважив, що на інтенсивність руху впливає літній сезон, а у вересні також очікується відносно високий рівень перетинів.

"Для прикладу, 28 серпня кордон перетнуло 127 тис. громадян, як на в'їзд так і на виїзд. Днем раніше – 27 серпня пасажиропотік був на такому ж самому рівні. Але і 28, і 29, і 30, і 31 – йде перевага на в'їзд в Україну. Тобто більше українців повертаються", – наголосив він. Така ж сама ситуація була і в 2024 році", – розповів речник.

За спостереженнями прикордонників, чоловіки 18–22 років користуються правом перетину як для виїзду, так і для повернення в Україну.

"Ті люди, яких ми бачили з повідомлень у ЗМІ чи безпосередньо спілкувавшись з ними, здебільшого хотіли чи відвідати своїх родичів, чи, навіть, просто перевірити, як діятиме на практиці така норма. Зараз, бачимо, вони вже повертаються. Тобто, рух є, але суттєвого збільшення цієї категорії громадян не спостерігається", – розповів Андрій Демченко.

Що відомо про дозвіл перетину кордону для чоловіків 18 – 22 років?