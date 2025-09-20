В Україні дозволили виїжджати чоловікам від 18 до 22 років. Президент Володимир Зеленський пояснив мету такого рішення.

Він зазначив, що в Європі не хочуть, щоб більше українців їздило, адже хтось залишається за кордоном з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу, і це є головним сигналом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову глави держави з журналістами.

Дивіться також У Польщі кажуть, що за тиждень в'їхали понад 10 тисяч українців віком 18 – 22 роки: реакція ДПСУ

Що сказав Зеленський про виїзд українців за кордон?

За словами президента, логіка полягає в тому, що без дозволу виїжджати за кордон до 22 років в українських школах фактично не буде хлопців у старших класах.

Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років,

– каже Зеленський.

Він пояснює, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають ще більше шансів. Тоді як ті, хто закінчує школу за кордоном, рідше повертаються на Батьківщину.

Виїзд осіб від 18 до 22 років за кордон: що варто знати?