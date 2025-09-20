Зеленський пояснив, чому чоловікам від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон
- В Україні дозволили виїжджати чоловікам від 18 до 22 років, щоб запобігти відсутності хлопців у старших класах українських шкіл.
- Зеленський зазначив, що випускники українських шкіл і університетів мають більше шансів повернутися, ніж ті, хто закінчує освіту за кордоном.
В Україні дозволили виїжджати чоловікам від 18 до 22 років. Президент Володимир Зеленський пояснив мету такого рішення.
Він зазначив, що в Європі не хочуть, щоб більше українців їздило, адже хтось залишається за кордоном з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу, і це є головним сигналом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розмову глави держави з журналістами.
Що сказав Зеленський про виїзд українців за кордон?
За словами президента, логіка полягає в тому, що без дозволу виїжджати за кордон до 22 років в українських школах фактично не буде хлопців у старших класах.
Вони не будуть закінчувати школи в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років,
– каже Зеленський.
Він пояснює, що діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу та університет в Україні, мають ще більше шансів. Тоді як ті, хто закінчує школу за кордоном, рідше повертаються на Батьківщину.
Виїзд осіб від 18 до 22 років за кордон: що варто знати?
Нагадаємо, що 26 серпня уряд оновив правила перетину кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати під час воєнного стану. Це рішення спрямоване на те, щоб молодь мала можливість навчатися та проходити стажування за кордоном для розвитку України в майбутньому.
Проте обмеження на виїзд досі стосуються чоловіків цього віку, які обіймають посади в органах державної влади, державних органах або органах місцевого самоврядування. Такі люди можуть виїжджати за кордон тільки у службове відрядження.