7 вересня, 20:34
Коли чоловіку віком до 22 років можуть відмовити у перетині кордону: пояснення ДПСУ

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Чоловікам віком 18-22 років можуть відмовити у перетині кордону через нестачу документів, зокрема закордонного паспорта та військово-облікового документа.
  • Інші причини відмови включають перебування в розшуку або обіймання посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.

Представник Держприкордонслужби розповів, кому з чоловіків віком 18 – 22 років можуть відмовити у перетині кордону. Він наголосив, що причиною може стати нестача документів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву зробив речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Кому можуть відмовити у перетині кордону?

Ведуча запитала у речника Держприкордонслужби, кому для чоловіків віком 18 – 22 років ДПСУ може відмовити у виїзді.

По-перше, якщо немає достатніх документів. Лише два документи мають мати чоловіки цієї вікової категорії: це закордонний паспорт та військово-обліковий документ,
– сказав Демченко.

Він зауважив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Крім цього, відмова у перетині кордону може бути, якщо людина:

  • перебуває в розшуку.
  • обіймає посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування.

За словами речника ДПСУ, з 28 серпня кількість відмов у перетині кордону для чоловіків до 22 років є незначною.

Що про ситуацію з виїздом за кордон кажуть у ДПСУ?

  • За словами прикордонників, на більшості пунктів пропуску не спостерігається ажіотажу після старту виїзду чоловіків віком 18 – 22 років.

  • Своєю чергою, росіяни намагаються маніпулювати цією темою та залишають в соцмережах емоційні коментарі, аби створити враження масового виїзду молоді за кордон.

  • У Центрі протидії дезінформації зазначили, що російський вкид про масову втечу молоді з України не відповідає дійсності.