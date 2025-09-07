Когда мужчине в возрасте до 22 лет могут отказать в пересечении границы: объяснение ГПСУ
- Мужчинам в возрасте 18-22 лет могут отказать в пересечении границы из-за недостатка документов, в частности загранпаспорта и военно-учетного документа.
- Другие причины отказа включают пребывание в розыске или занятия должности в органах государственной власти или местного самоуправления.
Представитель Госпогранслужбы рассказал, кому из мужчин в возрасте 18 – 22 лет могут отказать в пересечении границы. Он отметил, что причиной может стать недостаток документов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление сделал спикера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Кому могут отказать в пересечении границы?
Ведущая спросила у представителя Госпогранслужбы, кому для мужчин в возрасте 18 – 22 лет ГПСУ может отказать в выезде.
Во-первых, если нет достаточных документов. Только два документа должны иметь мужчины этой возрастной категории: это загранпаспорт и военно-учетный документ,
– сказал Демченко.
Он отметил, что военно-учетный документ может быть как в бумажном, так и в электронном виде.
Кроме этого, отказ в пересечении границы может быть, если человек:
- находится в розыске.
- занимает должность в органах государственной власти, местного самоуправления.
По словам представителя ГПСУ, с 28 августа количество отказов в пересечении границы для мужчин до 22 лет является незначительным.
Что о ситуации с выездом за границу говорят в ГПСУ?
По словам пограничников, на большинстве пунктов пропуска не наблюдается ажиотажа после старта выезда мужчин в возрасте 18 – 22 лет.
В свою очередь, россияне пытаются манипулировать этой темой и оставляют в соцсетях эмоциональные комментарии, чтобы создать впечатление массового выезда молодежи за границу.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что российский вброс о массовом бегстве молодежи из Украины не соответствует действительности.