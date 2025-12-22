З якою групою інвалідності можна виїхати за кордон: пояснення юриста
- Чоловіки 18 – 60 років з інвалідністю I, II або III групи можуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану в Україні.
- Дозволено виїзд за кордон особам, які супроводжують громадян з інвалідністю, включаючи дружину, батьків та опікунів при певних умовах.
В Україні діє воєнний стан. Тому не всі чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон.
Але є винятки, зокрема, для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.
Хто може виїздити за кордон?
Особи з інвалідністю звільняються від призову на військову службу під час мобілізації.
Тож чоловіки 18 – 60 років, які мають інвалідність I, II або III групи, можуть безперешкодно перетинати державний кордон.
Відстрочка таким особам продовжується автоматично через застосунок Резерв+.
Є й інші випадки. Зокрема, право на виїзд мають категорії осіб, які супроводжують громадян з інвалідністю:
дружину з інвалідністю будь-якої групи,
одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи,
у випадку постійного догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи,
батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,
батьки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи,
опікуни осіб з інвалідністю.
Громадяни, які мають право на відстрочку, можуть оформити звільнення від мобілізації навіть за кордоном. Для цього потрібно мати застосунок Резерв+ і підстави для надання відстрочки.
Також в Україні запускають автоматичний військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, зокрема і для тих, хто перебуває за кордоном.