З якою групою інвалідності можна виїхати за кордон: пояснення юриста

В Україні діє воєнний стан. Тому не всі чоловіки призовного віку можуть перетинати кордон.

Але є винятки, зокрема, для осіб з інвалідністю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар адвокатки Марини Бекало для ТСН.

Дивіться також Деякі українці можуть втратити бронювання від мобілізації вже в січні: про кого йдеться

Хто може виїздити за кордон?

Особи з інвалідністю звільняються від призову на військову службу під час мобілізації.

Тож чоловіки 18 – 60 років, які мають інвалідність I, II або III групи, можуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Відстрочка таким особам продовжується автоматично через застосунок Резерв+.

Є й інші випадки. Зокрема, право на виїзд мають категорії осіб, які супроводжують громадян з інвалідністю:

дружину з інвалідністю будь-якої групи,

одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю І або ІІ групи,

у випадку постійного догляду за людиною з інвалідністю I чи II групи,

батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

батьки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи,

опікуни осіб з інвалідністю.

Мобілізація в Україні: останні новини