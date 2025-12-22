Укр Рус
22 декабря, 09:48
3

С какой группой инвалидности можно выехать за границу: объяснение юриста

София Рожик
Основные тезисы
  • Мужчины 18 – 60 лет с инвалидностью I, II или III группы могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения в Украине.
  • Разрешен выезд за границу лицам, которые сопровождают граждан с инвалидностью, включая жену, родителей и опекунов при определенных условиях.

В Украине действует военное положение. Поэтому не все мужчины призывного возраста могут пересекать границу.

Но есть исключения, в частности, для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Кто может выезжать за границу?

Лица с инвалидностью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации.

Поэтому мужчины 18 – 60 лет, имеющие инвалидность I, II или III группы, могут беспрепятственно пересекать государственную границу.

Отсрочка таким лицам продолжается автоматически через приложение Резерв+.

Есть и другие случаи. В частности, право на выезд имеют категории лиц, которые сопровождают граждан с инвалидностью:

  • жену с инвалидностью любой группы,

  • одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы,

  • в случае постоянного ухода за человеком с инвалидностью I или II группы,

  • родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

  • родители, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы,

  • опекуны лиц с инвалидностью.

