С какой группой инвалидности можно выехать за границу: объяснение юриста
- Мужчины 18 – 60 лет с инвалидностью I, II или III группы могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения в Украине.
- Разрешен выезд за границу лицам, которые сопровождают граждан с инвалидностью, включая жену, родителей и опекунов при определенных условиях.
В Украине действует военное положение. Поэтому не все мужчины призывного возраста могут пересекать границу.
Но есть исключения, в частности, для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.
Кто может выезжать за границу?
Лица с инвалидностью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации.
Поэтому мужчины 18 – 60 лет, имеющие инвалидность I, II или III группы, могут беспрепятственно пересекать государственную границу.
Отсрочка таким лицам продолжается автоматически через приложение Резерв+.
Есть и другие случаи. В частности, право на выезд имеют категории лиц, которые сопровождают граждан с инвалидностью:
жену с инвалидностью любой группы,
одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы,
в случае постоянного ухода за человеком с инвалидностью I или II группы,
родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,
родители, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы,
опекуны лиц с инвалидностью.
Мобилизация в Украине: последние новости
Граждане, которые имеют право на отсрочку, могут оформить освобождение от мобилизации даже за рубежом. Для этого нужно иметь приложение Резерв+ и основания для предоставления отсрочки.
Также в Украине запускают автоматический воинский учет мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе и для тех, кто находится за границей.