С какой группой инвалидности можно выехать за границу: объяснение юриста

В Украине действует военное положение. Поэтому не все мужчины призывного возраста могут пересекать границу.

Но есть исключения, в частности, для лиц с инвалидностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марины Бекало для ТСН.

Кто может выезжать за границу?

Лица с инвалидностью освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации.

Поэтому мужчины 18 – 60 лет, имеющие инвалидность I, II или III группы, могут беспрепятственно пересекать государственную границу.

Отсрочка таким лицам продолжается автоматически через приложение Резерв+.

Есть и другие случаи. В частности, право на выезд имеют категории лиц, которые сопровождают граждан с инвалидностью:

жену с инвалидностью любой группы,

одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы,

в случае постоянного ухода за человеком с инвалидностью I или II группы,

родители, опекуны, попечители, названные родители и родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет,

родители, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы,

опекуны лиц с инвалидностью.

