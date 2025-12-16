Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины и народного депутата Александра Федиенко.

Что предусматривает такой экспериментальный проект?

Согласно документу, утвержденным постановлением, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не состоят на воинском учете призывников, военнообязанных и резервистов, будут автоматически взяты на соответствующий учет.

Но, есть и исключения, ними остаются лица, которые не подлежат воинскому учету, согласно статье 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Учет возможен, в частности, и для тех, кто находится за границей.

Это порядок экспериментального проекта, который позволяет автоматически ставить на воинский учет мужчин-граждан Украины 18–60 лет, которые ранее не состояли на учете, без личной явки и без прохождения ВВК,

– написал нардеп.

На учет будут ставить на основании сведений, полученных Министерством обороны из государственных реестров. Прежде всего речь идет о демографическом реестре, Государственной миграционной службе Украины, а также налоговых и других базах.

То есть человека будут ставить на учет без медосмотра, только на основании возраста и факта отсутствия предыдущего учета. Заметим, лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями могут подать медицинские документы добровольно.

Решение военно-врачебной комиссии в таком случае принимается по документам, без личного присутствия и без осмотра. Данные об инвалидности подтягиваются автоматически из медицинских и социальных реестров, по запросу лица.

Что этому предшествовало?