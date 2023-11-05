"Жодна арабська країна не захоче допомогти": яке майбутнє чекає на Сектор Гази

Палестинські бойовики ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Сьогодні в Секторі Гази триває операція для того, щоб ліквідувати терористичне угруповання, але до кінця не відомо, що у майбутньому чекає на місцеве населенням, яке проживає на цій території.

Ізраїль не має ні сил, ні часу, щоб думати над розв'язанням подібних питань. Про це 24 Каналу розповів політолог з Ізраїлю, колишній дипломат у Москві Михайло Пелліверт, додавши, що емоційний фон навколо та пам'ять про злочини ХАМАС цьому також не сприяють.

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Що чекає на Сектор Гази

Після усіх звірств, які скоїли терористи 7 жовтня, Ізраїль може вважати, що майбутнє палестинців – це не його проблема. Але якщо мислити раціонально та абстрагуватися від трагедії, що сталася, то, ймовірно, треба визнати, що проблема Сектора Гази – це проблема, яку не захоче вирішувати жодна арабська країна.

У політичному сенсі палестинці залишилися сиротами. Замість того, щоб допомогти вирішити складну політичну та гуманітарну кризу, арабські країни розв'язують зовсім інші проблеми,

– розповів Михайло Пелліверт.

Отож, повоєнне облаштування життя у Секторі Гази все-таки буде завданням Ізраїлю. Однією з головних причин є те, що територія розташована всього лиш за 2 – 3 кілометри від ізраїльського кордону.

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Сьогодні багато людей співчувають ХАМАС, вони голосували за нього та є частиною великої соціальної структури цієї терористичної організації. Проте є надія, що залишилися ті, хто не брав участі у воєнних діях. Саме вони, а їх немало, хочуть жити у цивілізованому світі.

Я зроблю таку історичну заувагу: ворога можна або перемогти, або перевиховати. Сьогодні ми стоїмо перед ситуацією, коли, ймовірно, Сектор Гази буде на Ізраїлю. Нам знадобиться багато років для того, щоб перевиховати всіх тих людей, які виросли у тотальній ненависті до євреїв, ізраїльтян і Заходу,

– підкреслив Михайло Пелліверт.

Це дуже серйозна проблема, й навряд чи Ізраїль самотужки з нею впорається. Країні може знадобитися міжнародна допомога та підтримка.

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