На початку нападу ХАМАС на Ізраїль ЗМІ повідомляли, що Зеленському нібито "ввічливо відмовили" у візиті в Ізраїль. Михайло Бродський, посол Ізраїлю в Україні, висловив впевненість, що поїздка Зеленського відбудеться.

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Посол заявив, що Зеленського чекають в Ізраїлі

Бродський зазначив, що він не знає точну причину, чому візит Зеленського не відбувся на початку війни між ХАМАС та Ізраїлем. Водночас він висловив переконання, що лідери обох держав мають теми для переговорів.

Я впевнений, що президент Зеленський приїде. Я не знаю, що було на самому початку війни. Можливо, перевірялася можливість його візиту. У перші дні всі були зайняті тією трагедією, що сталася. Президента Зеленського чекають в Ізраїлі, будуть дуже раді його бачити. Я думаю, що нашим лідерам буде про що поговорити,

– сказав посол.

Підготовка до візиту Зеленського йде повним ходом

Як пише The Times of Israel, підготовка до візиту Володимира Зеленського до Ізраїлю наступного тижня перебуває на просунутій стадії.

Такий візит став би важливим сигналом,

– сказав міністр освіти Йоав Кіш.

Як мовиться у сюжеті Channel 12, приїзд Зеленського "надішле сигнал про те, що цивілізований світ, який зазнав нападу, протистоїть менш цивілізованому світу, який нападає".

"Це означатиме щось на кшталт єдиного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія – Іран", – зазначає Channel 12.

Повідомляється, що Зеленський може прибути вже 6 або 7 листопада.

Що відомо про візит Зеленського до Ізраїлю