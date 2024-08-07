Можливий напад Ірану на Ізраїль: у що може перерости протистояння

Після вбивства ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії Іран пригрозив Ізраїлю ударом. У Тегерані навіть підійняли "червоний прапор помсти", який є символом війни, а відлік до можливого нападу пішов на години.

Враховуючи любов Ірану до символізму, напад може відбутися у знакові для Ізраїлю дні. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що попередня атака була 14 квітня.

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Чи справді Іран готується до війни

Варто зауважити, що ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. У цей період тривала підготовка угоди між Ізраїлем та Саудівською Аравією про нормалізацію стосунків на Близькому Сході. Також була ідея глобального торговельного маршруту, який мав йти з Індії до ОАЕ, Саудівської Аравії, Йорданії, а далі з Ізраїлю по Середземному морю до країн Європи.

Але на всіх цих ідеях поставили хрест 7 жовтня, нормалізації відносин не відбулося. Очевидно, що Іран був у цьому зацікавлений.

Тепер вбили Ісамїла Ганію, який займався перемовинами з Ізраїлем. Після цього багато хто каже, що ніяких перемовин більше не буде. Виникає питання, чи часом не Іран був зацікавлений у вбивстві Ганії, щоб звинуватити Ізраїль,

– зауважив Іван Ус.

Він додав, що ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем може перерости у першу у світі ядерну війну, де обидві країни матимуть ядерне озброєння. Саме тому весь світ дуже хвилюється.

Зрозуміло, що Ізраїлю допомагатимуть США, Велика Британія, Франція, арабські країни. Натомість Іран може вести переговори зі своїми союзниками, серед яких Росія та Північна Корея.

Як це позначиться на Україні

На самому початку війни між ХАМАС та Ізраїлем багато хто казав, що тепер про Україну нібито забудуть і загалом конфлікт негативно позначиться на допомозі нашій державі.

Такий перебіг подій найбільше цікавив Росію. Країна-агресорка сподівалася, що увага буде звернена на Близький Схід, але всі побачили, що про Україну не забули. Ми навіть отримали винищувачі F-16, тому навпаки можемо говорити про динаміку.

Якщо все-таки буде ескалація війни на Близькому Сході, тоді союзником Ірану стане Росія. Відповідно країни, які протистоятимуть Ірану, можуть автоматично стати союзниками України. Це буде додатковою мотивацією нас підтримувати,

– підкреслив Іван Ус.

Адже з початку повномасштабної війни мовилось про те, що воює не лише Україна проти Росії, а так звана "вісь зла" проти решти країн. Її уособленням стала Росія, Іран та Північна Корея.

Раніше у США повідомили, що Іран та ліванське угруповання "Хезболла" готується напасти на Ізраїль у найближчі 24 – 48 годин, тобто 5 або 6 серпня. Одним з варіантів називали масовану атаку ракетами й безпілотниками.