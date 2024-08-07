Возможное нападение Ирана на Израиль: во что может перерасти противостояние

После убийства главаря ХАМАС Исмаила Хании Иран пригрозил Израилю ударом. В Тегеране даже подняли "красный флаг мести", который является символом войны, а отсчет до возможного нападения пошел на часы.

Учитывая любовь Ирана к символизму, нападение может произойти в знаковые для Израиля дни. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что предыдущая атака была 14 апреля.

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Действительно ли Иран готовится к войне

Стоит заметить, что ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года. В этот период продолжалась подготовка соглашения между Израилем и Саудовской Аравией о нормализации отношений на Ближнем Востоке. Также была идея глобального торгового маршрута, который должен был идти из Индии в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, а дальше из Израиля по Средиземному морю в страны Европы.

Но на всех этих идеях поставили крест 7 октября, нормализации отношений не произошло. Очевидно, что Иран был в этом заинтересован.

Теперь убили Исамаила Ганию, который занимался переговорами с Израилем. После этого многие говорят, что никаких переговоров больше не будет. Возникает вопрос, не Иран ли случайно был заинтересован в убийстве Гании, чтобы обвинить Израиль,

– отметил Иван Ус.

Он добавил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может перерасти в первую в мире ядерную войну, где обе страны будут иметь ядерное вооружение. Именно поэтому весь мир очень волнуется.

Понятно, что Израилю будут помогать США, Великобритания, Франция, арабские страны. Зато Иран может вести переговоры со своими союзниками, среди которых Россия и Северная Корея.

Как это скажется на Украине

В самом начале войны между ХАМАС и Израилем многие говорили, что теперь об Украине якобы забудут и вообще конфликт негативно скажется на помощи нашему государству.

Такой ход событий больше всего интересовал Россию. Страна-агрессор надеялась, что внимание будет обращено на Ближний Восток, но все увидели, что об Украине не забыли. Мы даже получили истребители F-16, поэтому наоборот можем говорить о динамике.

Если все-таки будет эскалация войны на Ближнем Востоке, тогда союзником Ирана станет Россия. Соответственно страны, которые будут противостоять Ирану, могут автоматически стать союзниками Украины. Это будет дополнительной мотивацией нас поддерживать,

– подчеркнул Иван Ус.

Ведь с начала полномасштабной войны говорилось о том, что воюет не только Украина против России, а так называемая "ось зла" против остальных стран. Ее олицетворением стала Россия, Иран и Северная Корея.

Ранее в США сообщили, что Иран и ливанская группировка "Хезболла" готовится напасть на Израиль в ближайшие 24 – 48 часов, то есть 5 или 6 августа. Одним из вариантов называли массированную атаку ракетами и беспилотниками.