Мережею поширили чутки про висадку чи прорив російських військових біля Херсона. Українські морпіхи спростували інформацію та назвали це провокацією.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 34 окрему бригаду берегової оборони Морської Піхоти.

Що військові кажуть про успіхи ворога?

У мережі розповсюдили інформацію про нібито висадку та просування армії ворога біля Херсона. Морпіхи назвали це провокацією, спрямованою на поширення паніки та введення в оману місцевих жителів.

Повідомляємо офіційно: 34-та окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти міцно тримає свої позиції,

– запевнили захисники.

Підрозділи виконують завдання в повному обсязі та забезпечують контроль на визначених рубежах. Населені пункти Антонівка, Садове та місто Херсон перебувають під 100% контролем України.

Річка Дніпро, за словами морпіхів, також перебуває під контролем українських сил і вогневих засобів. Будь-які спроби підходу до Дніпра з протилежного берега оперативно припиняються – противник не має тактичних чи стратегічних успіхів, переправа через річку в поточних умовах для нього неможлива.

Військові закликали українців не піддаватися на чутки й довіряти лише офіційним повідомленням офіційних джерел.

Яка зараз ситуація на фронті?