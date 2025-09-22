Сили оборони продовжують стримувати окупантів по всій лінії фронту, подекуди українські бійці ведуть наступальні дії. Так, російська армія через невдачі на полі бою може збільшити кількість ударів по цивільних містах.

Про це в коментарі LIGA.net розповів начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, передає 24 Канал.

Чого очікувати від росіян восени?

Наразі українська армія просувається на Добропільському напрямку та продовжує активно оборонятися по всій лінії фронту, завдаючи окупантам значних втрат.

На думку Гнатова, саме така динаміка подій на полі бою може спровокувати росіян до посилення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Що складніше ворогу буде досягати якогось успіху на фронті, то більше він буде уражати цивільну інфраструктуру, намагаючись у такий спосіб примусити до потрібних йому рішень,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Він також наголосив, що російський лідер Володимир Путін не гребував терором проти власного народу, тож існує ймовірність розширення терористичних дій проти українських цивільних та тилових об'єктів.

Водночас Гнатов уникнув конкретних прогнозів щодо ситуації з ворожими обстрілами восени. Він, однак, зауважив, що Росія продовжить намагатися знищувати об'єкти, які забезпечують функціонування ключових сфер життя країни.

Зауважте! Днями речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський повідомляв про те, що на Покровському напрямку Збройні Сили України проводять контрнаступальну операцію. Там ворожі підрозділи потрапили в пастку, організовану українськими захисниками.

