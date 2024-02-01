Щоб Росія програла: у Зеленського сказали, які зміни потрібні

Україна продовжує свою боротьбу проти російських окупантів. Ціль нашої країни залишається незмінною – повна перемога над агресором. Для цього продовжують формуватися нові стратегії та завдання.

Утім, є і певні проблеми. Про них та шляхи вирішення в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Питання зброї

Михайло Подоляк зазначив, що є, зокрема, снарядні дефіцити. Україна потребує далекобійних ракет. Ці проблеми вирішуватимуться виробництвом, яке відбуватиметься і в нашій країні, і масштабуватиметься в плані взаємовідносин із партнерами.

"У Європі чітко усвідомлюють, що необхідно суттєво збільшувати виробництво зброї, амуніційного типу. Найперше снаряди, ракети, дрони, засоби РЕБ – все це збільшуватиметься. Але на поточному етапі є певний дефіцит. Тобто, одне не відміняє інше", – зазначив він.

Наступ

У 2023 році всі говорили про контрнаступ, який мав і певні результати, і певні тактичні помилки. Посадовець підкреслив, що варто зважати проти кого ми воюємо – Росії, яка не один рік накопичувала ресурси та зараз використовує все, що тільки є.

"Вони зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Все це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено", – пояснив Подоляк.

Інше питання – протиставити кількості Росії, якою вона воює, якість.

Стратегічні цілі

Стратегічна ціль України – абсолютний програш Росії. Тут має бути чітка стратегія. По-перше – виснаження ворога на певних напрямках. По-друге – активна атака на тих же напрямках. Це необхідно, щоб Росія не могла сконцентруватись, постійно шукала можливості підвозити резерви. А для того, щоб перервати таку можливість – Україні необхідні далекобійні ракети.

"Отже, стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають мінятися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику чи накопичені російські резерви. І ці рішення мають бути неочікуваними для Росії. Це головне. Росія воює лінійно. Вона накопичує резерв на одному напрямку й там постійно рухається. А треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", – додав Михайло Подоляк.

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