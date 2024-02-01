Щоб Росія програла: у Зеленського сказали, які зміни потрібні
Україна продовжує свою боротьбу проти російських окупантів. Ціль нашої країни залишається незмінною – повна перемога над агресором. Для цього продовжують формуватися нові стратегії та завдання.
Утім, є і певні проблеми. Про них та шляхи вирішення в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
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Питання зброї
Михайло Подоляк зазначив, що є, зокрема, снарядні дефіцити. Україна потребує далекобійних ракет. Ці проблеми вирішуватимуться виробництвом, яке відбуватиметься і в нашій країні, і масштабуватиметься в плані взаємовідносин із партнерами.
"У Європі чітко усвідомлюють, що необхідно суттєво збільшувати виробництво зброї, амуніційного типу. Найперше снаряди, ракети, дрони, засоби РЕБ – все це збільшуватиметься. Але на поточному етапі є певний дефіцит. Тобто, одне не відміняє інше", – зазначив він.
Наступ
У 2023 році всі говорили про контрнаступ, який мав і певні результати, і певні тактичні помилки. Посадовець підкреслив, що варто зважати проти кого ми воюємо – Росії, яка не один рік накопичувала ресурси та зараз використовує все, що тільки є.
"Вони зробили мілітарним 42% федерального бюджету, а я думаю, що й більше. Це тільки прямі асигнування на війну, а ще є опосередковані, регіональні – це набагато більший бюджет. Все це треба зламати, а для цього потрібна об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, а також об'єднані військові виробництва. Постачання окремих видів зброї має бути збільшено", – пояснив Подоляк.
Інше питання – протиставити кількості Росії, якою вона воює, якість.
Стратегічні цілі
Стратегічна ціль України – абсолютний програш Росії. Тут має бути чітка стратегія. По-перше – виснаження ворога на певних напрямках. По-друге – активна атака на тих же напрямках. Це необхідно, щоб Росія не могла сконцентруватись, постійно шукала можливості підвозити резерви. А для того, щоб перервати таку можливість – Україні необхідні далекобійні ракети.
"Отже, стратегія незмінна, а оперативно-тактичні рішення мають мінятися відповідно до кількості зброї, до можливостей цієї зброї знищувати логістику чи накопичені російські резерви. І ці рішення мають бути неочікуваними для Росії. Це головне. Росія воює лінійно. Вона накопичує резерв на одному напрямку й там постійно рухається. А треба забрати в неї можливість прогнозувати, що робитиме Україна", – додав Михайло Подоляк.
Заяви Михайла Подоляка: основні новини
- У ЄС погодили виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги. Ці кошти, зокрема, будуть направлені на підтримку економіки та виконання соціальних зобов'язань.
- Днями лунали цинічні заяви від ультраправих партій Угорщини та Румунії про те, що вони можуть претендувати на частину нашої території. Утім, це лише локальні заяви, бо загалом Угорщина, Румунія, Польща поважають суверенні права інших країн.
- 30 січня до Верховної Ради внесли оновлений законопроєкт про мобілізацію. Михайло Подоляк прокоментував найбільш обговорюване у суспільстві питання – чи мають служити усі чоловіки.