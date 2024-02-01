Цей законопроєкт зокрема викликав в суспільстві дискусію щодо того, чи всі чоловіки мають перебувати на лінії фронту та захищати Україну. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив 24 Каналу свою думку з приводу цього.

До теми Новий законопроєкт про мобілізацію: яке покарання передбачено за ігнорування повістки

У кожного буде своє рішення

Він зазначив, що мобілізація – це тяжкий процес. В Україні вона матиме інакший вигляд, ніж в будь-якій європейській державі. Українці у цьому сенсі більше заточені на те, щоб захищати свою країну. Відповідно до соціологічних досліджень, Україна – це єдина країна в Європі, яка може протистояти Росії.

Водночас радник глави ОПУ зауважив, що не всі чоловіки однаково сприймають війну.

Це неправильна позиція, що всі чоловіки мають воювати на фронті. Хтось справді абсолютно щиро налаштований на те, щоб знищувати ворога безпосередньо на лінії фронту, а хтось готовий працювати і виплачувати податки. Треба до цього ставитись, як і в будь-якій демократичній країні. У кожного буде своє рішення,

– наголосив він..

Проте, за словами Подоляка, закон про мобілізацію потрібно модернізувати. Він має відповідати вимогам війни того типу, яку ми сьогодні маємо.

Це велика, довготривала, масштабна війна. Законопроєкт має бути справедливішим. Треба чітко зафіксувати проблеми демобілізації, проблеми ротації, проблеми навчання, тренування, спосіб відправки тих же повісток тощо. Тобто регламентувати функції ТЦК, щоб не було в нас інформаційних невеликих епізодів, що на вулиці когось затримують і тому подібне. Бо все це дуже активно масштабує російська пропаганда. Все це треба упорядкувати, щоб це виглядало юридично пристойно,

– відзначив радник глави ОПУ.

Звісно, закон про мобілізацію не всім буде подобатись, але країна не зможе обійтись без мобілізації. Проте не всі опиняться на передньому краї.

"Про це дуже чітко сказав Президент України. Я хочу, щоб ми не забували про цю формулу: один воює, але для того, щоб він мав можливості воювати, 5 – 6 мають працювати і платити податки. Війна – це й економіка, не забуваємо. Тому, безумовно, всі не будуть на передньому краї. Я б з повагою ставився до тих людей, які працюють в тилу, але ефективно працюють, платять багато податків та інвестують в перемогу", – наголосив Михайло Подоляк.

Більше про законопроєкт про мобілізацію