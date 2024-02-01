Этот законопроект в частности вызвал в обществе дискуссию относительно того, ли все мужчины должны находиться на линии фронта и защищать Украину. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк выразил 24 Каналу свое мнение по поводу этого.

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У каждого будет свое решение

Он отметил, что мобилизация – это тяжелый процесс. В Украине она будет иметь иной вид, чем в любом европейском государстве. Украинцы в этом смысле больше заточены на то, чтобы защищать свою страну. Согласно социологическим исследованиям, Украина – это единственная страна в Европе, которая может противостоять России.

В то же время советник главы ОПУ заметил, что не все мужчины одинаково воспринимают войну.

Это неправильная позиция, что все мужчины должны воевать на фронте. Кто-то действительно абсолютно искренне настроен на то, чтобы уничтожать врага непосредственно на линии фронта, а кто-то готов работать и выплачивать налоги. Надо к этому относиться, как и в любой демократической стране. У каждого будет свое решение,

– подчеркнул он.

Однако, по словам Подоляка, закон о мобилизации нужно модернизировать. Он должен соответствовать требованиям войны того типа, которую мы сегодня имеем.

Это большая, долговременная, масштабная война. Законопроект должен быть более справедливым. Надо четко зафиксировать проблемы демобилизации, проблемы ротации, проблемы обучения, тренировки, способ отправки тех же повесток и тому подобное. То есть регламентировать функции ТЦК, чтобы не было у нас информационных небольших эпизодов, что на улице кого-то задерживают и тому подобное. Потому что все это очень активно масштабирует российская пропаганда. Все это надо упорядочить, чтобы это выглядело юридически прилично,

– отметил советник главы ОПУ.

Конечно, закон о мобилизации не всем будет нравиться, но страна не сможет обойтись без мобилизации. Однако не все окажутся на переднем крае.

"Об этом очень четко сказал Президент Украины. Я хочу, чтобы мы не забывали об этой формуле: один воюет, но для того, чтобы он имел возможности воевать, 5 – 6 должны работать и платить налоги. Война – это и экономика, не забываем. Поэтому, безусловно, все не будут на переднем крае. Я бы с уважением относился к тем людям, которые работают в тылу, но эффективно работают, платят много налогов и инвестируют в победу", – отметил Михаил Подоляк.