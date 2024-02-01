Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував цю інформацію. Він наголосив, що це питання його не стосується.
До теми Зеленський оголосить про звільнення Залужного через декілька днів, – CNN
"Президент може ухвалювати будь-які кадрові рішення в рамках його безпосередньої вертикалі", – зазначив Подоляк.
За його словами, Зеленський постійно спілкується не лише з головнокомандувачем, а й з Генштабом і керівниками оперативно-тактичних напрямків. Тому президент цілком обізнаний із поточною ситуацією, щоб ухвалювати виважені рішення.
Ба більше, Зеленський відкритий до українського суспільства, якому постійно пояснює мотиви своїх рішень.
Війна – це не політика
Радник голови ОПУ переконаний, що під час війни не може бути жодного політичного процесу.
Я хотів би, щоб ми все ж таки на цьому етапі війни зрозуміли, війна – це не політика, війна – це не про те, хто комусь подобається чи не подобається. Війна – це про результати,
– вважає Подоляк.
До слова, у ЗМІ зазначають, що напруження між Зеленським і Залужним зросло після появи колонки головнокомандувача ЗСУ в The Economist. У своїй статті Залужний написав, що війна з російськими окупантами опинилась у "глухому куті".
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