Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що на заяви представників ультраправих партій не варто звертати уваги. Ці партії є маргінальними та не мають електорального впливу в своїх країнах.

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Заробляють на хайпі

В Німеччині також є партія AfD, яка заявляє, що треба закрити вікно допомоги України. Водночас ультраліва Сара Вагенкнехт взагалі вважає, що необхідно ухвалити максимально репресивні рішення щодо України.

Я б на це не зважав, тому що завжди є такі маргінальні партії. Вони на хайпі намагаються втриматися на рівні 2 –3%, щоб пройти в парламент. Вони заробляють гроші на хайпі. Безумовно це не має жодного стосунку до того, що насправді відбуватиметься,

– зазначив радник глави ОПУ.

Важливо, що стратегічно європейські країни, зокрема Угорщина, Румунія, Польща поважають суверенні права інших країн.

"Єдина країна, яка сьогодні ламає правила на європейському континенті, – це Росія. Вона претендуватиме на знищення суб'єктності й суверенітету не тільки в Україні, та вже відверто про це заявляє", – наголосив Подоляк.

Сутність Росії

Росія зокрема претендуватиме на країни Балтії, тому що вважає їх територією свого впливу. Також для неї це відкриває вихід до акваторії Балтійського моря і контроль над Північною Європою.

Москва вважатиме за необхідне втручатись в суверенні суб'єктні позиції, наприклад, Молдови. Росіяни цей регіон також вважають території свого домінування.

Росія, на відміну від інших держав, жодного разу в історії не інвестувала у розвиток своєї території. Натомість росіяни хочуть прийти на чиєсь облаштоване місце, пограбувати його, повернути, а тоді чекати, поки там знову все облаштується, будуть накопичені ресурси, щоб знову прийти й пограбувати. Це і є сутність Росії,

– зауважив радник глави ОПУ.

Водночас коли Росія програє війну в Україні, через 10, 20, 30 років у них знову з'явиться "лідер", який скаже, що треба побудувати "велику Росію".

"Однак за ці 30 років буде зовсім інша конфігурація в Європі. Буде набагато менше маргінальних ультраправих, ультралівих партій, менше протестних наступів. Проте є інша проблема – міграційна, але тоді буде більше можливостей врегулювати низку складних, зокрема для Європи, питань. Україна прийматиме в цьому активну участь, а також відіграватиме важливу роль в гарантуванні безпеки для країн демократії й не тільки в Європі", – підкреслив Михайло Подоляк.

Україні загрожують ультраправі з Європи