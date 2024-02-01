Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что на заявления представителей ультраправых партий не стоит обращать внимания. Эти партии являются маргинальными и не имеют электорального влияния в своих странах.
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Зарабатывают на хайпе
В Германии также есть партия AfD, которая заявляет, что надо закрыть окно помощи Украине. В то же время ультралевая Сара Вагенкнехт вообще считает, что необходимо принять максимально репрессивные решения по Украине.
Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они на хайпе пытаются удержаться на уровне 2 –3%, чтобы пройти в парламент. Они зарабатывают деньги на хайпе. Безусловно это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле будет происходить,
– отметил советник главы ОПУ.
Важно, что стратегически европейские страны, в частности Венгрия, Румыния, Польша уважают суверенные права других стран.
"Единственная страна, которая сегодня ломает правила на европейском континенте, – это Россия. Она будет претендовать на уничтожение субъектности и суверенитета не только в Украине, и уже откровенно об этом заявляет", – подчеркнул Подоляк.
Сущность России
Россия в частности будет претендовать на страны Балтии, потому что считает их территорией своего влияния. Также для нее это открывает выход в акваторию Балтийского моря и контроль над Северной Европой.
Москва будет считать необходимым вмешиваться в суверенные субъектные позиции, например, Молдовы. Россияне этот регион также считают территорией своего доминирования.
Россия, в отличие от других государств, ни разу в истории не инвестировала в развитие своей территории. Зато россияне хотят прийти на чье-то обустроенное место, ограбить его, вернуть, а потом ждать, пока там снова все обустроиться, будут накоплены ресурсы, чтобы снова прийти и ограбить. Это и есть сущность России,
– отметил советник главы ОПУ.
В то же время когда Россия проиграет войну в Украине, через 10, 20, 30 лет у них снова появится "лидер", который скажет, что надо построить "великую Россию".
"Однако за эти 30 лет будет совсем другая конфигурация в Европе. Будет гораздо меньше маргинальных ультраправых, ультралевых партий, меньше протестных наступлений. Но есть другая проблема – миграционная, но тогда будет больше возможностей урегулировать ряд сложных, в частности для Европы, вопросов. Украина будет принимать в этом активное участие, а также играть важную роль в обеспечении безопасности для стран демократии и не только в Европе", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Украине угрожают ультраправые из Европы
- Ультраправый политик из Венгрии Ласло Тороцкаи 28 января заявил, если Украина потеряет государственность из-за войны, то его партия Mi Hazank ("Моя родина") будет претендовать на часть нашей страны. Речь идет о Закарпатье, которое расположено на границе с Венгрией.
- В то же время венгерский политик Мартон Томпош назвал Тороцкаи "платной марионеткой" Виктора Орбана.
- С подобным заявлению Тороцкаи выступил также ультраправый румынский политик и лидер партии "Альянс за союз Румынии" Клаудиу Тарзиу. Он отметил, что готов отказаться от членства Румынии в НАТО ради того, чтобы "аннексировать некоторые территории Украины".
- Также он отметил, что Румынии нужно сотрудничать с Россией.