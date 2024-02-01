Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что на заявления представителей ультраправых партий не стоит обращать внимания. Эти партии являются маргинальными и не имеют электорального влияния в своих странах.

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Зарабатывают на хайпе

В Германии также есть партия AfD, которая заявляет, что надо закрыть окно помощи Украине. В то же время ультралевая Сара Вагенкнехт вообще считает, что необходимо принять максимально репрессивные решения по Украине.

Я бы на это не обращал внимания, потому что всегда есть такие маргинальные партии. Они на хайпе пытаются удержаться на уровне 2 –3%, чтобы пройти в парламент. Они зарабатывают деньги на хайпе. Безусловно это не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле будет происходить,

– отметил советник главы ОПУ.

Важно, что стратегически европейские страны, в частности Венгрия, Румыния, Польша уважают суверенные права других стран.

"Единственная страна, которая сегодня ломает правила на европейском континенте, – это Россия. Она будет претендовать на уничтожение субъектности и суверенитета не только в Украине, и уже откровенно об этом заявляет", – подчеркнул Подоляк.

Сущность России

Россия в частности будет претендовать на страны Балтии, потому что считает их территорией своего влияния. Также для нее это открывает выход в акваторию Балтийского моря и контроль над Северной Европой.

Москва будет считать необходимым вмешиваться в суверенные субъектные позиции, например, Молдовы. Россияне этот регион также считают территорией своего доминирования.

Россия, в отличие от других государств, ни разу в истории не инвестировала в развитие своей территории. Зато россияне хотят прийти на чье-то обустроенное место, ограбить его, вернуть, а потом ждать, пока там снова все обустроиться, будут накоплены ресурсы, чтобы снова прийти и ограбить. Это и есть сущность России,

– отметил советник главы ОПУ.

В то же время когда Россия проиграет войну в Украине, через 10, 20, 30 лет у них снова появится "лидер", который скажет, что надо построить "великую Россию".

"Однако за эти 30 лет будет совсем другая конфигурация в Европе. Будет гораздо меньше маргинальных ультраправых, ультралевых партий, меньше протестных наступлений. Но есть другая проблема – миграционная, но тогда будет больше возможностей урегулировать ряд сложных, в частности для Европы, вопросов. Украина будет принимать в этом активное участие, а также играть важную роль в обеспечении безопасности для стран демократии и не только в Европе", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Украине угрожают ультраправые из Европы