Чтобы Россия проиграла: у Зеленского сказали, какие изменения нужны

Украина продолжает свою борьбу против российских оккупантов. Цель нашей страны остается неизменной – полная победа над агрессором. Для этого продолжают формироваться новые стратегии и задачи.

Впрочем, есть и определенные проблемы. О них и путях решения в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

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Вопрос оружия

Михаил Подоляк отметил, что есть, в частности, снарядные дефициты. Украина нуждается в дальнобойных ракетах. Эти проблемы будут решаться производством, которое будет происходить и в нашей стране, и масштабироваться в плане взаимоотношений с партнерами.

"В Европе четко осознают, что необходимо существенно увеличивать производство оружия, амуниционного типа. Прежде всего снаряды, ракеты, дроны, средства РЭБ – все это будет увеличиваться. Но на текущем этапе есть определенный дефицит. То есть, одно не отменяет другое", – отметил он.

Наступление

В 2023 году все говорили о контрнаступлении, которое имело и определенные результаты, и определенные тактические ошибки. Чиновник подчеркнул, что стоит учитывать против кого мы воюем – России, которая не один год накапливала ресурсы и сейчас использует все, что только есть.

"Они сделали милитарным 42% федерального бюджета, а я думаю, что и больше. Это только прямые ассигнования на войну, а еще есть опосредованные, региональные – это гораздо больший бюджет. Все это надо сломать, а для этого нужна объединенная экономика стран Европы, которая должна помогать украинской экономике, а также объединенные военные производства. Поставки отдельных видов оружия должны быть увеличены", – объяснил Подоляк.

Другой вопрос – противопоставить количеству России, которой она воюет, качество.

Стратегические цели

Стратегическая цель Украины – абсолютный проигрыш России. Здесь должна быть четкая стратегия. Во-первых – истощение врага на определенных направлениях. Во-вторых – активная атака на тех же направлениях. Это необходимо, чтобы Россия не могла сконцентрироваться, постоянно искала возможности подвозить резервы. А для того, чтобы прервать такую возможность – Украине необходимы дальнобойные ракеты.

"Итак, стратегия неизменна, а оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия, к возможностям этого оружия уничтожать логистику или накопленные российские резервы. И эти решения должны быть неожиданными для России. Это главное. Россия воюет линейно. Она накапливает резерв на одном направлении и там постоянно движется. А надо забрать у нее возможность прогнозировать, что будет делать Украина", – добавил Михаил Подоляк.

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